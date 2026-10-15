«Si le tenés respeto a los artistas»: la tajante respuesta de Lali Espósito a una fan que la criticó por usar Inteligencia Artificial

Lejos de quedarse callada, Lali Espósito volvió a demostrar que no deja pasar los cuestionamientos infundados en las redes sociales. Tras anunciar con euforia el lanzamiento de “Con Vos”, su flamante colaboración musical junto a la icónica agrupación Bajofondo y el maestro Gustavo Santaolalla, la estrella del pop se topó con un sorpresivo reclamo ético en X (ex Twitter) por el uso de nuevas tecnologías.

El foco del conflicto se encendió con el adelanto del videoclip oficial. La pieza visual, dirigida por el reconocido realizador Tomás García, propone un mundo futurista construido a través de diversas pantallas y soportes digitales, utilizando como base herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa.

El dardo en redes y la firme defensa de Lali

Mientras el clip cosechaba miles de reproducciones y elogios, una usuaria anónima apuntó directo contra la cantante: “Te amo Lali, pero por favor, si le tenés un mínimo de respeto a los artistas, no vuelvas a participar en proyectos que usen IA”, le reprochó en respuesta al posteo original de Santaolalla.

El mensaje colmó la paciencia de la artista, quien viene de coronar su exitosa gira en el estadio de River. Rápidamente, salió a responderle sin rodeos para defender el inmenso trabajo humano que sostiene a la pieza tecnológica:

El cruce directo: “Si le tenés un mínimo de respeto a los artistas, mirá el trabajo completo de Tomás García y su equipo”, disparó Lali con contundencia.

“Si le tenés un mínimo de respeto a los artistas, mirá el trabajo completo de Tomás García y su equipo”, disparó Lali con contundencia. Respaldo a los creadores: La cantante destacó el orgullo del proyecto invitando a la fanática a escuchar “esta hermosa canción de Bajofondo que tengo la suerte de cantar gracias a la invitación y arte del gran Santaolalla”.

La cantante destacó el orgullo del proyecto invitando a la fanática a escuchar “esta hermosa canción de Bajofondo que tengo la suerte de cantar gracias a la invitación y arte del gran Santaolalla”. El desenlace virtual: Abrumada por la respuesta directa de la ídola pop y la reacción de otros seguidores, la usuaria terminó borrando su publicación de la plataforma.

Con esta encendida respuesta, Lali dejó en claro su postura frente al debate tecnológico actual en la industria del entretenimiento: la utilización de Inteligencia Artificial en «Con Vos» no busca reducir costos ni desplazar trabajadores, sino que funciona como una herramienta estética y conceptual al servicio de una propuesta artística superadora.