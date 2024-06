Jorgelina Aruzzi: “Hay una cultura de la cancelación que se vuelve más masiva con las redes sociales”

Talentosa y versátil como pocas, Jorgelina Aruzzi es una actriz que se ganó su lugar a base de trabajo y esfuerzo. Fue protagonista de «Chiquititas», acompañó a Susana Giménez en los sketch de humor de su programa, hizo papeles dramáticos como en «El primero de nosotros», una de las últimas ficciones para la televisión de aire en Argentina. Y como si fuera poco, fue parte del éxito teatral de «Casados con hijos», con un personaje que supo hacer a la altura de lo que se le exigía.

Hoy tiene un presente lleno de satisfacciones. A sus 49 años es una de las protagonistas de la obra «Felicidades», junto a un elenco de lujo, a los que ella siente como «grandes amigos». Comparte escenario con Adrián Suar, Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña. Pero también se hace espacio para volver con un proyecto propio, que presentó por primera vez hace 20 años, reestrenó en 2023 y traerá nuevamente a escena en el mes de julio.

Jorgelina Aruzzi en la obra que comparte junto a Adrián Suar, Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña y Peto Menahem.

«Animal Humano» es el unipersonal escrito por Jorgelina junto con Guillermo Cacace, que se presentará en el Teatro Apolo todos los miércoles desde el 10 de julio. «Es una obra que quiero mucho, que me gusta actuarla, me gusta lo que sucede con el público en ese encuentro. Así que cada vez que puedo y puedo meterla en la agenda, la hago», contó la actriz durante una entrevista exclusiva con Noticias Argentinas.

Este espectáculo toca un tema que no pasa de moda, habla de la cancelación que hoy en día resulta mucho más masiva gracias a las redes sociales que multiplican sus efectos: «Se trata de una mujer que es cancelada en el barrio y tiene una conversación, en este caso con el público, y vos vas develando por qué fue cancelada. Para mí, el principal encanto de la obra es el equilibrio entre lo trágico y lo cómico, que es algo que a mí me gusta mucho hacer».

Alejada de los escándalos, esta actriz conoce lo que ocurre con otros colegas cuando surgen informaciones que los complican y que despiertan el rechazo del público: “Hay una cultura de la cancelación, pero es algo que hace el humano desde siempre, de cancelar al otro en distintas circunstancias. Ahora con las redes, la cancelación es más fuerte porque es más masiva y es más desde el anonimato, pero la cancelación y la demonización existen y en ‘Animal Humano’ planteamos por qué hay animales que queremos como integrantes de la familia, como el perro, el gato, y nos comemos un bife de chorizo sin ninguna culpa. Entonces un poco es el equilibrio entre la reflexión de por qué catalogamos, cancelamos algunos animales directamente para comer, no cuestionamos nada por más que nos digan que sí sienten y que tienen sentimientos, y hay otros que los adoptamos casi como hijos”.

La idea de este espectáculo surgió a raíz de una historia real ocurrida en Lanús, hace más de dos décadas, por eso en este regreso fue necesario incorporar la masividad de las redes sociales para aggiornar este espectáculo a la realidad actual.

“A mí me gustan las obras también como lugar de protesta y de contar algo que me motive. La estrenamos hace 20 años en El Rojas. No esta obra, sino un principio de esta obra, y en esta vuelta la reescribimos para actualizarla. Entonces, al actualizarla ampliamos los temas, por ejemplo, en las redes, la discriminación, la opinión del otro. La anécdota pequeña que estrenamos hace 20 años sigue siendo la misma, que es un caso real, pero ampliamos el valor filosófico y el encuentro con el material desde el lugar de la movilización de los animales, desde otra opinión y desde las redes”, explicó la actriz.

La falta de ficción en la TV

Además de su trabajo en teatro, Jorgelina Aruzzi está expectante al estreno de la serie “Menem”, en Amazon Prime Video, donde interpretó a uno de los personajes, aunque no pudo dar demasiadas precisiones porque firmaron un contrato de confidencialidad hasta la fecha del debut.

Acostumbrada a hacer ficciones para televisión desde hace muchos años, esta actriz se está acostumbrado a las nuevas formas de trabajo que ofrece la industria del entretenimiento: “Yo creo que cambió el paradigma. Así como en un momento los músicos tocaban en vivo con las orquestas y después vino el disco y después todo lo demás… Creo que hay algo que tiene que ver con el cambio de paradigma, con las redes. Yo prefiero lo anterior. Yo extraño mucho la televisión desde espectadora para ver una serie, una telenovela, la extraño y como actriz también. Se pasa a las plataformas, pero se extraña el otro formato”.

“Cuando hay trabajo, en general participo de algunos proyectos que me encantan. Me encanta también experimentar la plataforma. Es más corto, es más intenso. Por ahí te dirigen otro tipo de directoras, directores, pero la popularidad que te daba la tele o que te da la tele, por ahí no te lo da tanto la plataforma. Son dos formatos distintos y bueno, hay que ver qué pasa después con la tele”, consideró Aruzzi.

Mientras espera el estreno de la serie, ansía que en este regreso al teatro el público la pueda acompañar: “Vale mucho la pena ir a ver ‘Animal Humano’, Los precios son muy populares, hay muchas promociones y mi objetivo es que lo vea la cantidad máxima de público porque no sé cuándo lo voy a poder volver a hacer”.

Las entradas salen $15.000, pero hay promociones con los bancos para que el público pueda ir en este difícil momento económico del país. “Yo la situación del país la veo mal y no sé si se puede esperar mucho, pero amo la Argentina y sé que en algún momento los argentinos vamos a encontrar la manera de escucharnos y no estar divididos entre nosotros para no ser tan giles”, concluyó Jorgelina Aruzzi.

Con información de Noticias Argentinas