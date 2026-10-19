La contundente reacción de Evangelina Salazar tras la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

La separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Después de que la conductora anunciara el final de la relación, apenas 27 días después de su casamiento, Evangelina Salazar rompió el silencio y realizó un pedido especial por su hijo, en medio de las versiones y especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

Según informó Infobae, la actriz fue abordada por las cámaras de Infama (América TV) cuando llegaba al Teatro Ópera para acompañar a su esposo, Palito Ortega, en el espectáculo con el que celebró sus 60 años de trayectoria. Aunque se mostró feliz por el presente artístico del cantante, su expresión cambió cuando los periodistas le preguntaron por la situación sentimental de Emanuel.

El pedido de Evangelina Salazar tras la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Evangelina Salazar eligió la cautela al hablar del difícil momento que atraviesa su hijo. Lejos de alimentar las versiones sobre la ruptura, dejó en claro que se trata de una situación privada y que no está dispuesta a dar detalles.

“De eso no voy a hablar porque es una cosa muy íntima”, respondió cuando le preguntaron por la separación.

Sin embargo, los cronistas insistieron sobre cómo estaba atravesando la familia este momento. La esposa de Palito Ortega evitó profundizar y contestó: “Qué vamos a hacer, pero no voy a hablar de eso porque…”.

Cuando quisieron saber si estaba acompañando a Emanuel después de la ruptura, su respuesta fue inmediata: “Por supuesto”.

Finalmente, Evangelina dejó una frase que resumió su postura frente a la exposición mediática de su hijo: “Hay que respetarlo”.

De esta manera, la actriz respaldó públicamente al músico, pero evitó pronunciarse sobre los motivos de la separación o sobre las versiones que comenzaron a circular después del anuncio de Julieta Prandi.

La inesperada separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, a 27 días de su casamiento

Emanuel Ortega y Julieta Prandi confirmaron su separación el 13 de octubre de 2026, menos de un mes después de haberse casado por civil en San Isidro, el 15 de septiembre.

La pareja llevaba seis años de relación y había decidido formalizar su vínculo en una ceremonia íntima, acompañada por familiares y amigos.

Sin embargo, la noticia de la ruptura sorprendió al ambiente artístico y a integrantes de la propia familia Ortega.

Fue Julieta Prandi quien comunicó públicamente la decisión mediante un mensaje en sus redes sociales.

“Con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, expresó la conductora.

En el mismo comunicado dejó una frase que despertó numerosas interpretaciones: “Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

Aunque no explicó cuáles fueron las razones concretas del distanciamiento, sus palabras alimentaron distintas especulaciones sobre el final de la relación.

La reacción de la familia Ortega y el difícil momento de Emanuel

La separación también provocó sorpresa dentro del entorno familiar del cantante.

En declaraciones televisivas, India Ortega reconoció que la ruptura tomó por sorpresa a sus seres queridos, especialmente por el poco tiempo transcurrido desde el casamiento.

La joven también manifestó su tristeza por la situación que atraviesa su padre y expresó su deseo de que el conflicto pueda resolverse en privado.

Por su parte, Emanuel Ortega evitó dar detalles sobre el final de su matrimonio y también pidió preservar la intimidad familiar.

En los últimos días circularon versiones sobre posibles conflictos previos a la boda y la supuesta intervención de terceras personas. Sin embargo, esas especulaciones no fueron confirmadas por los protagonistas, y algunas de las mujeres mencionadas públicamente rechazaron cualquier vinculación con la ruptura.

El respaldo de Evangelina Salazar a Emanuel Ortega

En medio de las repercusiones, Evangelina Salazar decidió mantenerse al margen de las polémicas.

Su aparición pública se produjo durante una noche especial para la familia: el concierto de Palito Ortega en el Teatro Ópera, donde el músico repasó algunos de sus mayores éxitos.

La actriz acompañó a su esposo y compartió con él uno de los momentos más emotivos del espectáculo.

Pero, cuando la conversación giró hacia la separación de Emanuel, prefirió marcar un límite.

“Hay que respetarlo”, insistió, dejando en claro que su prioridad es acompañar a su hijo sin exponer detalles de su vida privada.

Mientras la ruptura continúa generando comentarios en los programas de espectáculos, la familia Ortega busca atravesar este momento lejos de las especulaciones públicas.