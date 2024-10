Juicio contra L- Gante: apareció un audio de su papá que complicaría al cantante

L-Gante llegó esta mañana a los tribunales de Mercedes para afrontar el juicio en su contra que comienza hoy martes 8 de octubre. Elián Valenzuela fue denunciado por “amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado” y por el cual fue privado de su libertad por casi tres meses.

Miguel Ángel Prosi y la amenaza a un testigo

En las últimas horas, trascendieron unos audios de Miguel Ángel Prosi, padre de L-Gante, amenazando a Muelita, un testigo que también permanece detenido por la misma causa que el cantante de RKT.

Audios EXCLUSIVOS que complican a L-GANTE en la PREVIA DE SU JUICIO ORAL





«Qué haces Muelita, ¿cómo te va? Te soy sincero, yo no voy con vuelta. Vos me estás bolu… y yo no soy ningún chico, soy un viejo. Escuchame una cosa: si vos me estás pelot… y llamás a otros… ¡Mandalo en cana a Elian, la con… de tu…!”, comenzaba el audio del padre del cantante.

“¿Qué carajo me estás diciendo? ¡Estoy poniendo la cara y el pecho por vos, pedazo de gil, para que te vayan a ver mañana y te dije que en la semana vas a tener novedades! ¿Y te pones a decir que lo vas a mandar en cana?”, siguió.

“¡Pero mandalo en cana (a L-Gante) si querés, pendejo cu… roto! Pero no me tomé de pelot… eh. ¿Estamos? Porque algún día vas a salir y nos vamos a recag… bien a trompadas. Te voy a romper todo traidor, falso cobarde. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo?”, le advirtió.

“Me estás chamuyando, no soy un nene, pedazo de gil. Ya si querés ya lo llamo a Storto (abogado de L-Gante) y le digo que te deje tirado, pedazo de hijo de pu”, cerró enfurecido.

El audio presentado ante la Justicia podría complicar a Elián Valenzuela

Muelita, se encuentra detenido acusado de ser cómplice de L-Gante en el episodio con el vecino Darío Gastón Torres, quien realizó la denuncia contra el cantante por privación ilegítima de la libertad.

Así llegó L Gante a los tribunales de Mercedes para el juicio en su contra



El cantante enfrenta acusaciones por amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas y encubrimiento calificado, en tres hechos diferentes. Podría recibir 12 años de prisión.





El audio presentado ante la Justicia podría complicar a Elián Valenzuela, que podría enfrentar una pena de 12 años de prisión efectiva si es declarado culpable. El juicio comienza hoy en el partido bonaerense de Mercedes.