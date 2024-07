Julián Serrano y un llamativo posteo en medio del casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Julián Serrano, expareja de Oriana Sabatini, hizo un llamativo posteo en redes sociales en medio del casamiento de la modelo con Paulo Dybala. Como no podía ser de otra manera, el particular uso que el artista hizo de su Instagram en plena boda no pasó desapercibido.

El cantante publicó varias fotos y videos junto a su novia, Chiara De Vita. Primero, riéndose porque decidieron ir a la playa en invierno, luego se mostraron muy cariñosos a orillas del mar. Muchos de sus seguidores lo criticaron por mostrarse feliz en pareja mientras su ex se estaba casando.

Julián Serrano había sido tendencia en la red social X el año pasado, debido al anuncio de casamiento entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala. «Nunca es mal momento para recordar que después de un Julián Serrano viene un Paulo Dybala», había sido uno de los memes que se había viralizado y había provocado la ira de Serrano.

“Ya que soy tendencia, aprovecho para decirles que saqué una nueva canción que se llama chúpenme bien la pij… todos disponible en la conch… de su madre”, había escrito Serrano, enojadísimo, en redes sociales.

La intimidad del casamiento entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala fue la boda del año. Tuvo lujos, grandes estrellas internacionales invitadas y mucha emoción. Según se pudo ver en un video que publicó el jugador en sus redes sociales, el momento de entrega de anillos fue muy emotivo. El futbolista estuvo casi al borde de las lágrimas, mientras ella le sonreía.

“Ahora sí, marido y mujer”, escribió Dybala al pie de esa imagen, que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Luego de intercambiar los anillos, los novios unieron sus manos ante la atenta mirada de los más de 300 invitados.