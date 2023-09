Julieta Prandi, durísima con Nicole Neumann por la pelea con Pampita: «Hacete cargo, estamos grandes»

Julieta Prandi volvió a desmentir que sea la autora del apodo «Muqui» a Pampita y apuntó directamente contra Nicole Neumann. «Hacete cargo, estamos grandes«, declaró la modelo.

“Me tomé el trabajo de sentarme con Caro y contarle cómo fue la historia. De hecho, Caro se sentó después con la autora de este apodo y le habrá dicho lo que necesitó decirle. Yo no tengo nada que ocultar. Me hago cargo de lo que yo digo y hago, no de lo que hacen otros”, aseguró Julieta Prandi a Socios del Espectáculos, el programa de El Trece.

“Al principio cuando me preguntaban y yo no la iba a mandar al frente, pero sabía de lo que me estaban hablando. Ya cuando te culpan de algo que no hiciste y estas siendo castigado por eso, llega un momento que una dice ‘hacete cargo de tus cosas, ya estamos grandes y no tenés 18 años’”, agregó Julieta, en clara referencia a Nicole Neumann.

“A la otra persona fueron a preguntarle e intentó culparme. Por eso dije ‘hasta acá’. Yo no te mandé al frente, pero no me quieras manchar con algo que hiciste vos. A mí no me vas a culpar por algo que vos hiciste”, señaló la animadora, muy filosa contra Nicole.

«Cuando me ensucias a mí para salvarte vos es donde yo digo ´no, mi amor´. Las cosas justas. Nicole dejó de saludarme cuando yo en un desfile la saludé a Caro. Nunca dejé de saludar a Caro, tengo buena onda, he viajado con ella», reconoció Julieta Prandi.

«Le escribí el fin de semana, me la crucé el otro día en el gimnasio y estuvimos charlando. Estaba con su hija preciosa. Yo tengo buena onda. No sé si el resto puede decir lo mismo», cerró.

Pampita contra Nicole Neumann por el apodo «Muqui»

Estos últimos días, Pampita comentó cómo fueron sus comienzos en el modelaje. En un video, la figura dejó ver las maldades que le hacían en la pasarela y reflotó un viejo escándalo.

Según relató, sus primeros años no fueron para nada fáciles. De hecho, en esa época la llamaban despectivamente “la Muqui”.

«Siempre tuve mujeres que han ayudado en mi casa y siempre han sido personas con un nombre. Jamás me referí a alguien como ‘mucama’», había declarado Julieta Prandi dando a entender que la autora del apodo había sido Nicole Neumann.