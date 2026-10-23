Julieta Prandi reveló por qué se separó de Emanuel Ortega y desmintió los rumores de una relación tóxica

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones. Después de seis años juntos y un casamiento que parecía marcar el comienzo de una nueva etapa, la pareja decidió tomar caminos diferentes. Ahora, la conductora regresó de Brasil y decidió contar su versión sobre una ruptura que sorprendió al mundo del espectáculo.

En una entrevista con LAM (América TV), cuyas declaraciones fueron recogidas por la agencia Noticias Argentinas, Prandi habló de los acuerdos que mantenía con el cantante, explicó por qué decidió anunciar públicamente la separación y respondió a las versiones que involucraron a otras mujeres.

Julieta Prandi reveló por qué se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse

La conductora reconoció que no esperaba atravesar una situación semejante tan poco tiempo después de su boda. Sin embargo, dejó en claro que la decisión estuvo relacionada con diferencias que aparecieron dentro de la pareja.

“A veces las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes, y creo que es lo que nos pasó”, expresó.

Prandi también defendió la historia de amor que compartió con Ortega y aseguró que no pretende convertir la separación en un enfrentamiento público.

Durante la entrevista, recordó que fueron seis años de acompañamiento mutuo y que ambos estuvieron presentes en momentos importantes y difíciles de sus vidas.

“Me casé enamorada”, afirmó al explicar que jamás imaginó que el matrimonio terminaría tan rápidamente.

Julieta Prandi negó que su relación con Emanuel Ortega fuera tóxica: qué acuerdo tenían

Uno de los puntos que más le molestó a la conductora fueron las versiones sobre un supuesto vínculo tóxico.

Prandi fue contundente al desmentir esas interpretaciones y explicó que ninguno de los dos imponía prohibiciones al otro.

“Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada”, sostuvo.

Según explicó, el principal compromiso que habían establecido estaba relacionado con la sinceridad. Para ella, la confianza era una condición fundamental dentro de la relación y no debía existir espacio para los ocultamientos o las mentiras.

De esta manera, buscó diferenciar los acuerdos personales que mantenían como pareja de las versiones que circularon después de anunciar la ruptura.

Qué dijo Julieta Prandi sobre Josefina Lynch y los rumores de una tercera en discordia

Durante los últimos días, el nombre de Josefina Lynch apareció vinculado a las especulaciones sobre el final del matrimonio.

La cantante había quedado involucrada en versiones relacionadas con su presencia en el estudio de grabación de Emanuel Ortega.

Consultada sobre este tema, Prandi reconoció que se enteró de algunos detalles después de escuchar el descargo público de Lynch.

“Me enteré ahora que estuvo tres días en el estudio”, señaló, y explicó que anteriormente creía que había permanecido allí una sola jornada.

Sin embargo, la conductora no confirmó una infidelidad ni responsabilizó públicamente a Lynch por el final de su matrimonio.

También aclaró la situación de Mariana Marx, amiga de Ana Paula Dutil, expareja de Ortega, cuyo nombre había aparecido en las versiones sobre una supuesta discusión.

Prandi aseguró que no había tenido ningún enfrentamiento con ella y que la conversación que mantuvieron fue normal. Además, explicó que la discusión que tuvo con Emanuel en aquel momento estuvo relacionada con otro asunto.

El viaje a Brasil que iba a ser su luna de miel con Emanuel Ortega

Tras comunicar la separación el pasado 12 de octubre, Julieta decidió viajar a Brasil para alejarse durante unos días de la exposición mediática.

El destino no había sido elegido al azar: era el viaje que originalmente tenía previsto realizar con Emanuel Ortega para celebrar su luna de miel.

La conductora explicó que ya había solicitado vacaciones en su trabajo y que necesitaba aprovechar ese tiempo para reencontrarse consigo misma.

Viajó acompañada por su amigo Sebastián Waizer, quien permaneció tres días junto a ella. Después, decidió continuar sola su descanso.

Prandi reconoció que atraviesa un momento de tristeza y que necesitaba tomar distancia de las especulaciones sobre su vida privada.

Qué pasará con el matrimonio de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Aunque la separación ya fue anunciada públicamente, todavía quedan cuestiones personales y legales por resolver.

La conductora explicó que aún tenía pendiente una conversación con Ortega para definir cómo continuar después del final de la relación.

Ambos se casaron por civil el 15 de septiembre de 2026, después de seis años de noviazgo y aproximadamente cinco de convivencia.

A pesar de la ruptura, Prandi manifestó que conserva el cariño por Emanuel y su familia, y que espera poder afrontar esta nueva etapa desde el respeto.

Por ahora, la conductora intenta recuperar su tranquilidad mientras continúa la repercusión mediática de una historia de amor que terminó mucho antes de lo que ambos habían imaginado.