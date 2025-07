Justina Bustos confirmó su embarazo y reveló que espera una nena

Justina Bustos publicó el fin de semana una foto donde se le veía una incipiente pancita que no dejaba lugar a dudas.

Según pudo confirmar Noticias Argentinas, la actriz de 36 años ya anda contando la feliz noticia y al ser consultada no lo oculta más, por el contrario, lo confirma, pero manteniendo el perfil bajo que pudo cosechar a lo largo de su carrera.

Justina Bustos: “Ahora estoy embarazada”

La actriz nacida en Unquillo, Córdoba, está en pareja con el empresario gastronómico Máximo Pardo y espera su primer hijo con él.

“Ahora estoy embarazada”, contó al diario La Nación y agregó que ya sabe que se trata de una nena. Mientras disfruta de la dulce espera y de sus proyectos actorales, Justina está lanzando su cápsula de ropa para el verano: “Siempre dije: ´si en algún momento me llego a embarazar, voy a hacer algo de ropa´”.

“Este verano me sentí distinta. Como que las cosas que me atraían antes no me estaban atrayendo. Me encanta la cerveza y este verano me tomaba en vez de tres vasos (…) me tomaba uno. Es como que algo químicamente fue bajándose”, agregó la actriz.

Justina Bustos formó parte de ficciones como “Las Estrellas” o “ATAV”, pero también creó su propio documental a raíz de una experiencia traumática que vivió durante la pandemia del COVID. En 2020, se encontraba en las Islas Mauricio, grabando un documental para Netflix cuando se contagió COVID y quedó internada sola y lejos de su país. Protagonizó “Sola en el paraíso” y dijo: “Después de lo que pasó en la isla, yo no proyecto más nada”.