Julián Álvarez y Emilia Ferrero revelaron el sexo del bebé que esperan: el video del momento familiar

Hace unos días, la noticia de que Julián Álvarez y Emilia Ferrero serían padres inundó las redes sociales de alegría. Ahora, desde Calchín, la tierra natal del futbolista, llegó la confirmación.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero revelaron el sexo del hijo que esperan

El anuncio se realizó a través de un emotivo video publicado por el propio Julián en sus redes sociales. En él, el relator Matías Barzola expresa con entusiasmo: “Como una semilla divina germinaría en el sentimiento más precioso. Emi en su vientre cuidará el tesoro que los hará padres”.

AAA JULIÁN VA A SER PAPÁ DE UN NENE🩵 se viene el mini arañita pic.twitter.com/yY5tWJz2e4 — kiki ✰ (@ejf249) July 8, 2025

En el video, se puede ver a los familiares de la pareja luciendo camisetas celestes y rosas, representando sus apuestas sobre el sexo del bebé. Finalmente, se revela que será un varón, cuando el jugador del Atlético Madrid patea y se iluminan bengalas celestes para desatar la alegría de todos los presentes.

Julián y Emilia también lucieron camisetas especiales con el nombre “Baby Álvarez” y el número 9 en la espalda, celebrando la llegada de su primer hijo.

¿Cómo se enteró el país que Julián Álvarez y Emilia Ferrero estaban esperando un hijo?

Julián Álvarez contó que va a ser papá a raíz de una pregunta del periodista de TyC Sports Matías Pelliccioni durante el Mundial de Clubes, y la repercusión no tardó en llegar.

«Vas a ser papá… Si hay festejo mañana, imagino que algo en alusión a eso vas a tener que hacer», le consultó el cronista de TyC Sports al futbolista en la previa del partido entre el Atlético de Madrid y Botafogo.

Sorprendido por la filtración de la noticia, el delantero expresó: «Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí… Gracias, estamos muy contentos».

El accionar de Matías Pelliccioni causó polémica en la red y, tras las críticas, pidió disculpas mediante un descargo en su cuenta de Instagram.