Kennys Palacios, amigo de Wanda Nara, reveló cuál es su verdadero nombre: «Figura en mi DNI»

El estilista y mejor amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, habló del vínculo entre la mediática y L-Gante. También reveló cuál es su verdadero nombre. Ante la consulta de si Nara continúa enamorada de su exmarido Mauro Icardi, el peluquero señaló: “La veo muy bien con Elián y si estás muy bien con otra persona, creo que ya soltaste a la otra”.

Aunque la guerra judicial entre el delantero del Galatasaray y la conductora parece despiadada, Kennys mostró otra faceta: “Fue un amor muy lindo e intenso de ambas partes. Quizás de un lado u otro cuesta soltar y es comprensible porque a cualquiera que estuvo enamorado de una persona le puede pasar”. Además, Palacios afirmó que ve un futuro frente al romance del intérprete y la presentadora de Bake Off Famosos: “¿Por qué no? Todo depende de ellos”.

Kennys Palacios y el «incómodo» beso de L-Gante a Wanda Nara

Hace solo días, se viralizó un video que corresponde al cumpleaños de Wanda: los focos estuvieron puestos en la reacción de los hijos de la mediática cuando L-Gante la besó. Al respecto, Kennys retrucó que es “pura especulación de los medios”, aseguró que los hijos “se llevan bárbaro” y agregó: “No tienen nada que ver con que lo odian -a Elián-, ni nada”.

Anteriormente, el estilista protagonizó varios cruces mediáticos con el cantante. No obstante, su opinión es diferente: “Con Elián nunca tuve una charla y anteriormente, no nos habíamos conocido. Ahora nos conocemos más desde otro lado. Capaz eran prejuicios míos por escuchar lo que decían en los medios y los demás”. “Es súper maduro, capaz y centrado, incluso diría, que es más centrado que Wan”, concluyó.

Kennys Palacios reveló cuál es su verdadero nombre

En paralelo, Kennys Palacios habló de su vida y reveló su verdadero nombre. «Siempre me divirtió estar frente a cámaras. Si no no me hubiese metido tan a fondo con todo esto. El año pasado estuve en el Bailando y fue una experiencia muy fuerte», le dijo a la revista Pronto.

En ese sentido, contó que jamás se sintió presionado. «No tomé nada personal y jamás me fui llorando. De tanto ir a acompañar figuras durante tantos años, sabía cómo era un poco el juego y el detrás. Luego aclaró: «Me sigo presentando como Kennys Palacios, maquillador y peinador. Así ante todo. Aunque muchos piensan que Kennys es un nombre artístico, es mi nombre real, el que figura en mi DNI».

«Me llamo Kennys Jonathan Palacios. Mi viejo me llamó así por una película que había visto, que no recuerdo cuál es, y que le había gustado ese nombre. Estaba entre Kennys y Denis y quedó el primero«, reveló.