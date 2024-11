La fuerte frase que Wanda Nara le dijo a China Suárez en plena pelea: «las piñas que…»

Wanda Nara pasó una noche de jueves nefasta: de la mano de L-Gante, se escondió de los paparazis a la salida de Gardiner, el restaurante donde se cruzó inesperadamente con Eugenia «China» Suárez y Mauro Icardi. Si bien estaban todos ubicados en mesas separadas, el escándalo no tardó en llegar y la conductora de Bake Off se trenzó en una discusión que subió de tono con la actriz. En esa conversación, hubo una frase que fue letal (o varias).

Todos los presentes en Gardiner fueron testigos del enfrentamiento entre Wanda Nara y China Suárez, quien había ido al popular restaurante a cenar con amigas. La versión que la conductora de «Love is Blind» le dio a Paula Varela, la periodista de «Socios del Espectáculo», es que ella se acercó a la actriz y le planteó que «está todo bien».

Según la versión de la empresaria, la China Suárez increpó a Wanda Nara y le planteó: “¡¿Qué venís acá y me grabás con tus amigas?!”. Esto desató la furia de Wanda, quien explotó: “¡Te está grabando todo el restaurante porque esto es un escándalo, no solo mis amigas!”. Mientras tanto, las amigas de Wanda le gritaban “fondo de tarro” y “hdp” a Suárez.

«No te hagas la zorra, te esquivé durante años y ahora quedate tranquila que te podés quedar con mi marido. Ya no me importa. Pasó mucho tiempo y podés hacer lo que quieras«, siguió gritándole Wanda Nara a la China Suárez, mientras L-Gante la sostenía para evitar que la discusión pasara a mayores.

Finalmente, Wanda Nara desafió a la China Suárez: «Buscona. Ya tenés a mi marido libre. Si buscás a Elián las piñas que te dio Pampita no son nada en comparación a las que te voy a dar yo» gritó adelante de todos los presentes, incluso Mauro Icardi.