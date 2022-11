La grave denuncia de Lowrdez, de Bandana, contra su expareja por violencia de género

La cantante Lowrdez, exintegrante de Bandana y actual jurado de «Canta conmigo ahora», denunció el último viernes una grave situación de violencia de género de larga data, que llegó al extremo de fuertes golpes. A través de redes sociales, la artista decidió contar también otras acciones similares de su expareja, Leandro García Gómez.

La mujer utilizó sus historias de Instagram para revelar la información, aunque hasta el viernes a la tarde no había presentado denuncias ante la Justicia. Además de golpearla en la zona de la cara, Lowrdez aseguró que García Gómez «me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’».

«Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele” agregó ella en su denuncia. Poco después, la cantante se comunicó con el programa «A la tarde» de América, que conduce Karina Mazzoco, y señaló que el episodio se dio el día anterior, cuando se vieron con su expareja.

El entorno de la exPopStar confirmó la situación de violencia a su alrededor, con hechos como gritos, peleas con violencia física y demás. De hecho, su amiga Lisa Vera ratificó que perdieron algunos shows porque ella «se quedaba dormida», posiblemente porque él la narcotizaba y no llegaba a tiempo para las actuaciones, por lo que perdían la entrada económica.

También, la madre de Lowrdez, Mabel, confirmó los episodios. Aseguró que, después del hecho, ella se encontraba «en shock y muy triste». La mujer, que forma parte del sistema de salud bonaerense, la revisó y aseguró que, además de los golpes a la vista, la artista tenía otras secuelas derivadas.

El descargo de Leandro García Gómez

La expareja de Lowrdez hizo su descargo ante la denuncia. El hombre irrumpió en la transmisión en vivo de «A la tarde», cuando se hablaba del tema, e intentó hacer lo mismo en la edición del viernes de LAM, que conduce Ángel De Brito por la misma pantalla. A diferencia de Mazzoco, el conductor no dio lugar al diálogo con el denunciado y ratificó la denuncia con otros episodios de similares características.

Es que García Gómez intentó desligarse del ataque y deslizó que los golpes se los habría hecho la misma cantante para perjudicarlo, además de negar problemas de consumo y la situación judicial con su exmujer y sus hijas, con quien está trabajando en una revinculación tras una denuncia similar de la mamá de las niñas.