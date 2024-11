La historia de amor entre Alejandro Garnacho y Eva García: novios desde que tienen 15 años 

Alejandro Garnacho es el jugador de la Selección Argentina que podría ser titular ante Paraguay por la fecha 11 de eliminatorias. El jugador del Manchester United es hijo de padre español y mamá argentina y desde su adolescencia que eligió jugar por la Selección de nuestro país.

Pero no es lo único que le pasó a su corta edad: el joven de 20 años ya es papá junto a Eva García, una influencer española con más de 700 mil seguidores en Instagram y unos 800 mil en Tik Tok.

La historia de amor entre Eva García y Alejandro Garnacho

Podría decirse que Eva y Alejandro estuvieron juntos una gran parte de su vida. Es cierto que se conocieron hace sólo cinco años, cuando tenían 15, pero ahora apenas cuentan 20. Y en el medio les pasó de todo: Garnacho dejó España y se fue a Manchester, para jugar en el United; sobrevivieron a esa relación a distancia y llegó el embarazo.

La ibérica se mudó a Inglaterra en medio de la explosión mediática de Alejandro, que tomó la gran decisión de jugar en la Scaloneta. Ante esto, Eva siempre acompañando, tanto que hasta cambió la pasión por sus colores (de allí eso las cosas que no se compran con dinero). Es que, Eva es fanática del Real Madrid y desde que Ale pasó al United, decidió dejar stand by en sus redes, las fotos con la casaca del Merengue y no duda en posar con la del United. Además, cuando Garnacho juega para Argentina, la tiktoker se pone la celeste y blanca.

¿Quién es Eva García, la novia de Alejando Garnacho?

Mas allá de su activa presencia en las redes sociales, es poco lo que se sabe sobre la vida de Eva García. Tiene 20 años y nació en Madrid el 2 de Septiembre de 2004. Ella también dijo ser hincha del Real Madrid y se define como extrovertida y temperamental. Actualmente vive en Manchester junto a Alejandro y a su pequeño hijo Enzo.

Eva García tiene más de 800 mil seguidores en Tiktok y mas de 700 mil seguidores en Instagram. En ambas redes se puede ver la presencia muy activa que tienen tanto ella como Alejandro.