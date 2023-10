La Joaqui festejó su cumpleaños con La China Suárez y Romina Malaspina

La Joaqui cumplió años y lo festejó con sus mejores amigas. Entre ellas, asistieron dos famosas, China Suárez y Romina Malaspina. Muy agradecida por este día especial, compartió las fotos más lindas de la celebración en Instagram y sumó un tierno mensaje dedicado a quienes la apoyan incondicionalmente.

La artista celebró su cumple en su casa y luego en un bar, en el que brindó con champaña tras soplar las velitas de su torta negra, con forma de corazón, que expresaba “Escorpio Baby”, por su signo zodiacal.

La Joaqui, jurado de Got Talent Argentina, muy contenta mostró los regalos que recibió, un montón de perfumes importados, y se fotografió tanto con China como con Romina.

El mensaje de La Joaqui por su cumple

“Gracias a todos los que formaron parte de que yo pueda ser tan feliz hoy. Fue una jornada hermosa, especial, me sentí muy amada. Cada día que pasa, me doy más y mas cuenta de que no hay adversidad que no me vuelva más fuerte, más capaz, mi círculo es cada vez más pequeño porque aprendí el valor del menos es más…”.

“De que el amor sincero se siente, no se fuerza, solo fluye. A todos los que formaron parte de mi día, quiero que sepan que nunca antes me había sentido tan plena y feliz” expresó, muy feliz La Joaqui.