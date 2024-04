La Negra Vernaci apuntó contra LAM y Ángel de Brito respondió sin filtro

Ángel de Brito le respondió a la locutora, después de que ella apuntara contra todos los periodistas del espectáculo dejando en claro que bancaba a Lizy Tagliani en su conflicto con Marcela Tauro.

El conflicto mediático que se inició entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani por un mensaje inapropiado de la conductora de La peña de Morfi al novio de la periodista, abrió el juego a otros personajes como Elizabeth La Negra Vernaci y Ángel de Brito, que la fulminó.

Según lo publicado por Ciudad Magazine, el conflicto comenzó cuando Vernaci tomó partido por Lizy Tagliani y calificó a los periodistas de espectáculos de “rompehuevos”. “Quieren que todo el tiempo uno los eleve a lugares de los grandes periodistas de la vida porque se dedican a saber si alguien se lleva bien con otro o quién co… con quién”, señaló.

“Si Lizy dice que es mentira yo le creo”, dijo la locutora de Pop y Olga, y afirmó que los periodistas de espectáculos “necesitan ratificar la nada misma con argumentaciones que no son válidas”. “Si te gusta el durazno, bancate la pelusa”, le lanzó a Tauro.

Al término del clip, De Brito señaló que La Negra “tiene todos los cables mezclados”. “No sé qué es lo que le dejó tan mal el cerebro. Nosotros no necesitamos ratificar nada, decimos lo que pensamos. Hablamos bolud… como hablás vos todo el tiempo” empezó el conductor de LAM.

Por qué De Brito dijo que Vernaci es «La más hipócrita y Falsa que hay»

Ángel en su programa se refirió a la Negra y dijo: «¿Qué carajo hacen con la Barby? Todos los días, media hora hablando de chimentos, de LAM, de Intrusos, de esto y de lo otro. Vos, Negra, sos la más chuma y chimentera de todas. ¿De qué te la das? ¿De filósofa alemana? Te la pasaste haciendo mierda a todo el mundo con los peores términos, con ideas tuyas, con prejuicios tuyos, siempre”, expresó

“Toda tu carrera fue así. Así que no sé qué andás defenestrando a todos los periodistas de espectáculo porque tampoco todos son lo mismo. Ponele que piense que nosotros somos una porquería, no todos son lo mismo. Ella mete en la bolsa, como que yo dijera que todas las locutoras son chorras, defensoras de chorras, hijas de p… y no sé qué. Salvo Feudale y Taboada”, continuó De Brito.

“¿Pero qué demencia tiene? ‘Porque lo dijo Lizy es verdad’, dice. Una cosa más estúpida no escuché en mi vida”, agregó De Brito, mientras Yanina Latorre recordaba que “todos los días ella destroza a todo el mundo abriendo y cerrando revistas”. “Es lo más hipócrita y falsa que hay”, finalizó.