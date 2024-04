Marcela Tauro contra Lizy Tagliani: “Actuó mal, no la tendría en mi lista de amigos”

Hace un par de días, surgió un conflicto entre Marcela Tauro y Lizy Tagliani debido a que la humorista le habría escrito a quien fue la pareja de la panelista de Intrusos, Martín Bisio, es por eso que la periodista fue sigue molesta y fue contundente con su opinión.

“Yo tengo clarísimo todo. (Lizy) actuó mal. Yo tengo otros valores y lo respeto. Por ahí exageré al decir que fue un puñal por la espalda”, comenzó diciendo Tauro en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

“La verdad, tampoco me importa tanto. No me gustó. Chau y a otro tema”, agregó. Y cerró, sin filtro, dejando en claro que su vínculo con Lizy ya no tendría vuelta atrás: “No la tendría en mi lista de mis amigos”.

Cómo es la relación actual de Marcela Tauro con su ex Martín Bisio

Después de casi 8 años de noviazgo Marcela Tauro contó que con Martín Bisio se separaron en buenos términos. Esta semana salió a la luz que Lizy Tagliani le había enviado un mensaje comprometedor a quien era el novio de Tauro, cosa que a la panelista de Intrusos no le cayó nada bien.

Marcela acusó a la humorista y actual conductora de La Peña de Morfi de “desleal”, y definió cómo es su relación actual con Martín tras el conflicto con Tagliani.

Tauro contó en Intrusos que se siguen viendo y que, incluso, fueron juntos al casamiento del productor Fernando Colombo estando separados. En ese evento, la periodista se encontró con Tagliani y evitó hablar del mensaje que le mandó a Martín “porque no era el momento”.

