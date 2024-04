Lizy Tagliani negó los rumores que la vincularon con ex de Marcela Tauro: «Ni en chiste le escribí a él en privado»

La conductora Lizy Tagliani y la periodista Marcela Tauro se encuentran enfrentadas por un conflicto personal que involucró a la expareja de Tauro.

Según contaron Ángel De Brito y Yanina Latorre, aparentemente la conductora de «La Peña de Morfi» había mensajeado a Martin Bisio apenas se enteró que se encontraba separado de Marcela, con intensiones de conquistarlo.

Ante esto, la panelista de Intrusos dijo: «Yo tuve un problema personal. Igual basta, no pasó ahora. Si yo lo hubiese querido contar en su momento, lo habría hecho. Mo molestó y me duele, en ese momento, ahora ya no».

Ahora, fue Tagliani quien habló del asunto y negó haberse vinculado con el exnovio de Tauro. “Me puse a pensar, porque yo a veces soy de hacer chistes, pero yo nunca me metí con el novio de ella» le dijo la conductora al móvil de LAM.

«No sabía que estaban separados, nunca los vi separados. Ni en chiste le escribí a él en privado, porque no amerita la confianza que tenemos” contestó Lizy “Marcela es una mujer fuerte para que algo la lastime. Pero yo no sé qué fue lo que pasó para que dijera eso» continuó.

«Igual no me molestó que lo haya dicho al aire, es súper respetable. Cada uno puede hablar donde le pinte. Le escribí a ella, todavía no me respondió. Obviamente, estoy dispuesta a hablar donde sea, pero no sé qué pasó, me sorprendió” concluyó la comediante y conductora.

Marcela Tauro decidió contestarle a Lizy, de la mano de Ángel de Brito en LAM.

“No puedo creer la novela que se hizo. Yo nunca dije que me cagaron con Lizy. Estoy hecha mierda, pero la verdad es que estoy asombrada. Solamente dije que me dolió como le dolería a cualquiera algo que les pasa con alguien con quien trabajaste por mucho tiempo” explicó Tauro.

“Yo no necesito esto, la verdad es que me salió del alma. Mañana voy a mostrar todos los chats” advirtió la panelista.

Qué dicen los mensajes que le mandó la comediante a Tauro

Ángel de Brito fue reveló los mensajes que le envió Tagliani a Tauro a modo de disculpa. El periodista los leyó en vivo en su programa.

“Hola Hermosa. Todos me preguntan de una puñalada de si me quise levantar a Martín. Creo que he sido siempre muy respetuosa con él. Es más, siempre que hablé con Martín, lo pensé como tu pareja, y siempre estuviste en nuestras charlas para vernos y todo” comienza el texto.

“Me enteré de que estaban separados en el casamiento de Fer, cuando te hice la broma con Fede Hoffmann (productor de Por el mundo) Sea lo que sea, te quiero pedir disculpas porque has sido buena compañera conmigo, más allá de que sienta que nada de eso pasó. Te mando un beso enorme” concluye Lizy.

Según dijo Marcela Tauro, hoy mostrará en Intrusos las conversaciones y pruebas del escándalo.