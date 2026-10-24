La Peña de Morfi: Camilo, Oriana Sabatini y grandes figuras, los invitados de este domingo 25 de octubre

La Peña de Morfi prepara una edición cargada de figuras para este domingo 25 de octubre de 2026. El programa de Telefe, conducido por Diego Leuco y Carina Zampini, reunirá a reconocidos artistas de la música argentina e internacional, con entrevistas especiales, presentaciones en vivo y los clásicos segmentos de entretenimiento.

Según informó Agencia Noticias Argentinas (NA), a partir de la programación difundida por Television.com.ar, uno de los grandes atractivos será el regreso del cantante colombiano Camilo, quien volverá a encontrarse con el público argentino. También participarán Oriana Sabatini, Jairo, Hilda Lizarazu y Los 4 de Córdoba, en una propuesta que combinará distintos géneros musicales.

Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi este domingo 25 de octubre

La nueva emisión tendrá una programación variada, con figuras que prometen momentos especiales frente a las cámaras.

Camilo será uno de los protagonistas del domingo. El artista colombiano, que mantiene una fuerte conexión con sus seguidores argentinos, regresará al ciclo para compartir una entrevista con los conductores y conversar sobre su presente artístico.

Otra de las presencias destacadas será Oriana Sabatini, quien se sentará a la mesa de La Peña para hablar sobre diferentes aspectos de su vida personal y profesional.

En el escenario también habrá lugar para grandes referentes de la música nacional:

Jairo: el histórico padrino del programa ofrecerá una presentación íntima con su inconfundible voz.

el histórico padrino del programa ofrecerá una presentación íntima con su inconfundible voz. Los 4 de Córdoba: el grupo llevará el folklore argentino al estudio con un repertorio para cantar y bailar.

el grupo llevará el folklore argentino al estudio con un repertorio para cantar y bailar. Hilda Lizarazu: la cantante aportará su estilo y su trayectoria dentro del rock y el pop nacional.

La combinación de artistas buscará ofrecer una tarde con propuestas musicales para diferentes generaciones.

La Peña de Morfi: quiénes estarán a cargo de la cocina y el humor

Además de las entrevistas y los shows musicales, La Peña de Morfi mantendrá los espacios que forman parte de su identidad.

En la cocina, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán nuevas recetas y propuestas gastronómicas para disfrutar en familia.

El humor también tendrá su lugar con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, quienes volverán a participar con sus ocurrencias y momentos descontracturados.

Por su parte, Claudio «Turco» Husaín estará al frente de Lo del Turco, el segmento dedicado al deporte.

A qué hora empieza La Peña de Morfi este domingo y dónde verlo

La Peña de Morfi se emitirá este domingo 25 de octubre desde las 13:30 por Telefe, con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini.

Con el regreso de Camilo, la visita de Oriana Sabatini y los shows de Jairo, Hilda Lizarazu y Los 4 de Córdoba, el programa apostará a una tarde de música, emociones y entretenimiento para toda la familia.