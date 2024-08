La polémica confesión que hizo Tomás Dente sobre su hermano Fernando: «Perfecto desconocido»

Los dichos de Tomás Dente nuevamente generaron polémica y esta vez fue por la relación con su hermano menor. El periodista confesó lo que verdaderamente siente por su hermano menor y sostuvo: «Es un perfecto desconocido».

La relación de Tomás Dente con su hermano Fernando Dente siempre fue tensa y el periodista confesó lo que verdaderamente siente por su hermano menor. «Yo con mi hermano no tengo vínculo y no lo quiero”, aseguró el conductor. Acto seguido agregó: “Pero eso no significa que lo odie”.

«Yo quiero a la gente que me suma y está en el día a día en mi vida. ¿Para qué les voy a mentir? El idilio déjenlo para sus vidas”, manifestó el conductor. Por su parte, sostuvo: «No lo odio, pero no lo quiero”.

Mientras conducía su programa por NET TV, Tomás concluyó su idea y señaló: “¿Cómo voy a odiar a una persona con la que hace 20 años no tengo ni un sí ni un no? Yo quiero al resto de mis hermanos”.

“Por supuesto que le deseo lo mejor. En su momento me conectaba con la idea de amor, pero últimamente pude descubrir qué siento, y siento nada. Es un perfecto desconocido”, finalizó Tomás.