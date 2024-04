Laurita Fernández sorprendió al hablar de Nicolás Cabré: ¿Era un tóxico?

En Socios del espectáculo, le consultaron a Laurita Fernández por su vínculo con su expareja, Nicolás Cabré. La protagonista de Legalmente Rubia, salió con el actor durante tres años, y lejos de esquivar el tema, respondió preguntas como por ejemplo si el actor había sido tóxico.

Cuando Rodrigo Lussich le planteó la cuestión, Fernández respondió con honestidad: “No. Si me ha pasado de ir dándome cuenta a través de los años qué me hace bien a mí y qué no”.

Laurita profundizó en su respuesta al explicar que la toxicidad no siempre se presenta de manera evidente, sino que puede manifestarse en la sensación de no ser feliz o en ceder en aspectos que afectan la propia felicidad.

Además, en otro segmento del programa, la actriz que le da vida a Elle Woods en el musical de Legalmente Rubia, se refirió a su relación con Rufina, la hija que Cabré tuvo con la China Suárez. Ante la pregunta sobre cuánto le costó cortar su relación con Nicolás por el vínculo con la niña, Laurita expresó: “Eso fue lo más difícil”.

Con información de El Trece y La Voz

Laurita Fernández contó que padece artrosis: «No voy a dejar de bailar»

La actriz y bailarina Laurita Fernández contó que padece artrosis y se armó revuelo entre sus seguidores que ansían verla en «Legalmente Rubia».

Durante una entrevista, Georgina Barbarossa le preguntó: «¿Tenés artrosis?» a lo cuál Laurita respondió «No, en realidad yo lo conté entre risas, si hubiese sido algo realmente serio y grave no lo hubiese contado así«, respondió la actriz.

«Yo lo conté tal cual me pasó. Volvimos a bailar ahora con Legalmente Rubia, bailamos un montón. Yo estaba con una molestia en la espalda y dije ‘me la voy a hacer ver por las dudas’. Entonces fui, me hice una resonancia, me atendieron súper rápido y cuando me dan el parte médico, el médico me dice ‘tenés una pequeña artrosis en esta vértebra que te está molestando producto de la contractura que está agarrando el ligamento’, pero me dice ‘es recontra común en esa zona (que la tengan) todos los bailarines que empezaron de jóvenes, la veo siempre, quedate tranquila’», reveló Laurita.