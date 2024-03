Laurita Fernández contó que padece artrosis: «No voy a dejar de bailar»

Laurita Fernández contó que padece artrosis. Al dar a conocer el diagnóstico no pensó que iba a causar tanto revuelo entre sus seguidores que ansían verla en «Legalmente Rubia».

«¿Tenés artrosis?», le preguntó Georgina Barbarossa en su programa de Telefe. «No, en realidad yo lo conté entre risas, si hubiese sido algo realmente serio y grave no lo hubiese contado así«, respondió la actriz.

«Yo lo conté tal cual me pasó. Volvimos a bailar ahora con Legalmente Rubia, bailamos un montón. Yo estaba con una molestia en la espalda y dije ‘me la voy a hacer ver por las dudas’. Entonces fui, me hice una resonancia, me atendieron súper rápido y cuando me dan el parte médico, el médico me dice ‘tenés una pequeña artrosis en esta vértebra que te está molestando producto de la contractura que está agarrando el ligamento’, pero me dice ‘es recontra común en esa zona (que la tengan) todos los bailarines que empezaron de jóvenes, la veo siempre, quedate tranquila'», reveló Laurita.

«Me dio unas vitaminas, pero me dijo él ‘tenés una pequeña artrosis en esta vértebra‘ y yo me quedé con eso. Después en un programa de radio, con Seba Wainraich, jodiendo dije ‘sí, boludo, tengo un poquito de artrosis’. Ahí se armó un mundo. Estoy bien”, aclaró la bailarina.

Fernández agradeció por las muestras de cariño que recibió: “Gracias a todos porque me escribieron un montón de personas preguntándome o preocupadas o recomendándome lugares, pero no, es simplemente eso». “Yo leía ‘va a dejar de bailar’ y nada que ver. No voy a dejar de bailar”, remarcó Laurita.

Margot Robbie fue vista en Chubut

La actriz dos veces nominada al Oscar, Margot Robbie fue vista y fotografiada en las calles de Rada Tilly, Chubut. Según afirmó el medio comodorense ADNSur la artista esta de paso en la ciudad y su destino final es la cordillera.

La actriz australiana arribó a la ciudad de Comodoro Rivadavia esta semana, según se especuló Margot simplemente esta de paso por dicha ciudad, ya que su destino final es la cordillera. Robbie fue fotografiada en el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, utilizando un barbijo para evitar ser reconocida.