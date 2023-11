Lauty Gram habló de su relación con La China Suárez: «Es copada»

Lauty Gram rompió el silencio y habló de su relación con La China Suárez. El video rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Con la China la mejor. Es re buena persona, es copada”, dijo Lauty Gram en diálogo con el streamer Nico Chervin.

“Cuando la conocí, me acuerdo que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, la mina re copada, me cayó re piola, nos cagamos de risa”, confesó Gram.

«Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando”, agregó.

“La gente como que graba infraganti o con carpa, ¿viste? Yo lo noto cuando vamos a un lugar que están así, como grabando con el celular. Me da una vergüenza ajena. Y lo filtran como que nosotros lo estamos ocultando o algo, pero nada que ver”, añadió sobre las repercusiones de su relación.

“Solamente que nos juntamos porque…sí, Ya igual no la veo hace como tres semanas, pero cuando nos veíamos era porque nos cagábamos de risa juntos. La pasábamos piola entonces nos juntábamos más que nada por eso”, concluyó el cantante.

Quién es Lauty Gram, el supuesto novio de La China Suárez

Lautaro González Cadicamo es conocido en redes sociales como Lauty Gram. Nació el 27 de diciembre de 2001, en Buenos Aires. Actualmente se lo vincula sentimentalmente con La China Suárez.

Con 21 años Lauty Gram se convirtió en una estrella de TikTok. En esa red social tiene más de seis millones de seguidores. Comparte en redes sociales parte de su rutina y sus canciones virales.

En Instagram tiene casi un millón de seguidores. Entre ellos, se destaca la actriz argentina.