La China Suárez contó que le hicieron magia negra: «No me hablen de macumba»

Eugenia «La China» Suárez contó que le hicieron magia negra. La actriz hizo un vivo en Instagram mientras cocinaba y allí habló de varios temas. Cuando parecía que todo transcurría con total tranquilidad, la revelación sorprendió a todos sus seguidores.

Todo ocurrió mientras comentaba que su hija le consultó por qué no se tatuaba una serpiente y que no lo hacía porque su significado «mucho no le gustaba».

Ahí un seguidor mencionó la palabra «macumba» y La China fue tajante: «No, ¡¿qué macumba?! No me hablen de macumbas que hace poco me dijeron que me habían hecho magia negra. Así que estoy con mi altar», admitió.

En ese ida y vuelta con sus fans, La China Suárez confirmó: «Sí, me hicieron magia negra. ¿Ustedes creen? Quiero saber eso».

«¿Te dijeron de parte de quién fue la magia negra?», quiso saber uno de sus seguidores. Y ahí Suárez contó: «Y, sé, porque sé. Porque soy pisciana. Y ya sé que al que le hace le vuelve pero bueno…».

Si bien La China Suárez dio indicios de saber quién le hizo la magia negra, no quiso revelar el nombre.

La China Suárez y el problema de salud que tuvo su hija Magnolia Vicuña

La China Suárez habló sobre el complicado cuadro de salud que atravesó Magnolia, la nena que tuvo con Benjamín Vicuña.

Según reveló, la pequeña recibió un diagnóstico renal cuando tenía tres meses y estuvo internada.

“Fue muy fuerte, uno de los peores momentos de mi vida, no lo sabe casi nadie”, expresó la actriz al recordar la situación que transitó.