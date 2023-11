PH, Podemos Hablar: Chechu Bonelli contó qué habló con La China Suárez por Darío Cvitanich

Chechu Bonelli contó que habló con La China Suárez cuando los rumores la involucraban con su marido Darío Cvitanich. Lo reveló en PH Podemos Hablar, el programa de Telefe.

“Me he puesto más celosa ahora. Lo controlo más ahora porque ya sé que no tiene esa rutina de antes, de ir a entrenar y volver”, confesó en el ciclo televisivo que conduce Andy Kusnetzoff.

“Entonces ahora le pregunto dónde está cuando no está en casa. Está fanático del padel y vuelve y le digo ‘¿Por qué no estás transpirado?’, y él me dice ‘Me cambié la remera, ¿querés que te la muestre?’. Es como que se la tiro en joda, pero él me conoce”, agregó entre risas sobre la relación que mantiene con el exfutbolista.

Tiempo después Andy le preguntó a Chechu cómo vivió la época de los rumores que involucraron a la China con Cvitanich.

Chechu Bonelli habló con La China Suárez por Darío Cvitanich

“Fue la época en la que la relacionaban con De Paul y en los ciclos de chimentos tiraron que estaba con un futbolista local que tenía una esposa periodista, pero nunca le di bola. Me acuerdo que ella me escribió un día que estaba haciendo un máster”, recordó Chechu, sobre los rumores de romance entre La China Suárez y Darío Cvitanich.

“Me entró un mensaje que decía ‘Hola Chechu, soy La China’ y me contaba todo lo que se estaba diciendo. Le dije que ‘Euge, está todo bien. Nunca dudé de mi marido y no hay mucho más que aclarar’” y ahí quedó”, indicó.

“Y Euge ha estado en casa, o sea que lo ha conocido a Darío mucho tiempo atrás y creo que se siguen en las redes, y él me contó una vez que ella pedía datos para hacer una visa, y yo le pasé el contacto que tenemos nosotros. Entonces, después de todo, le pregunté ‘Che, amor, ¿nunca te mandó mensajes, no?’ Pero no”, cerró la periodista.