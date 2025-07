Leonardo Sbaraglia habló de su encuentro con Zulemita Menem y la serie sobre el ex presidente

El actor Leonardo Sbaraglia reveló que conoció a Zulemita Menem en el proceso de investigación que realizó para protagonizar la serie biográfica del ex presidente Carlos Saul Menem, que trajo consigo una fuerte revolución mediática.

En principio, el artista explicó: “Estoy muy ansioso por el estreno de la serie y tengo muchas ganas de que la gente la vea. Fue una de las aventuras más importantes de mi trabajo actoral. Un gran desafío y aprendizaje”.

Leonardo Sbaraglia, sobre la serie de Carlos Menem: «Tuve que entenderlo, no juzgarlo»

“Tuve la suerte de hablar con mucha gente de su entorno y su mesa chica que me dijeron cosas que me permitieron entenderlo desde su parte interna. En su momento, vino Zulemita y la conocí. No pude hablar tanto con ella porque era más delicado porque es la hija, pero siempre la mejor onda”, continuó.

Respecto a los cruces de la farándula que rodean a la ficción, sostuvo: “La polémica va a aparecer, surgir y es parte del asunto de interpretar a un personaje que existió en la vida real. Entiendo perfectamente que la gente que perteneció a esa vida, pueda sentir cierta complejidad con algunas cosas que se tratan en una serie de seis capítulos”.

“No tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero sí a través de la cantidad de información que tuve, que fue muchísima y proporcional a la cantidad de trabajo. Ya no hablamos del presidente y su gestión. Hay muchas cosas que uno no puede entender sobre la complejidad de estar en ese lugar y en ese momento de la historia”.

“Hay una mirada muy sesgada sobre lo que fue esa persona. Al interpretarlo, se está obligado a tratar de entender y no juzgar”, cerró Sbaraglia.