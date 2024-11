Martín Cirio habló sobre la carta a documento que le mandó la China Suárez: «Yo siento que no hice nada malo»

Esta semana informaron desde Socios del Espectáculo que Eugenia «la China» Suárez inició acciones legales contra Martín Cirio para que se rectifique sobre sus dichos en su contra. Este viernes, el influencer transmitió en vivo en Twitch y habló sobre el drama legal.

Martin Cirio rompe el silencio tras recibir una carta documento de la "China" Suárez: "Mis abogados ya la tienen en su poder, se me pide que me rectifique. Siento honestamente que no hice nada malo, es un tema del momento que hablan todos y lo que hago está en clave de humor" https://t.co/ZxioqCOX5z pic.twitter.com/legOt39n3G — TRONK (@TronkOficial) November 22, 2024

Martin Cirio habló sobre la carta a documento: «yo siento que no hice nada malo»

Vistiendo un uniforme de preso y con el humor que lo caracteriza, el streamer Martín Cirio habló sobre el escándalo con la China Suárez en un vivo de Twitch. «Me llegó hoy (la carta a documento) y mis abogados ya la tienen en su poder. ¿Qué se me pide básicamente? que me rectifique», comenzó explicando.

«Yo siento, honestamente, que no hice nada malo. O sea es un tema del momento que está hablando, absolutamente, todo el mundo … yo no traje ese tema a la mesa. Todo lo que yo hago está en clave de humor… no estoy buscando informar a la población, estoy buscando reírnos un rato y todas las noticias codificarlas con ese humor«, se defendió el streamer.

«Esto de la China me parece que explotó el viernes, fue tendencia todo el fin de semana y yo no hice FaraNews (un «noticiero» sobre celebridades), lo hago lunes, miercoles y viernes. Estaba todo el mundo hablando de esa noticia, yo no expuse nada que no estuviera expuesto. Soy una mujer inocente, claro que sí. Pronta libertad para Samantha», dijo bromeando Cirio.

Y, concluyó: «No tengo bozal legal, puedo hablar pero todavía no estudiamos la carta a documento, no la pudimos analizar bien y no quiero hablar mucho, no soy un inconsciente«.

Qué había dicho Martín Cirio sobre la China Suárez

El creador de contenido no tiene pelos en la lengua y más de una vez fue contundente con su opinión sobre la actriz. “La China ve un tipo, esté casado o no, y lo ve como prospecto. Está ahí viendo a qué macho, qué macho, y de repente, ¡zrá! Te falta sentarte en esa pi**. Faltó la de Colapinto. Capaz se te da. Yo cruzo los dedos”, dijo una ocasión Cirio.

“¿Es necesario ser tan put*? ¿Cada macho que aparece tenés que ir a seguirlo? ¿Podes dejar una pij* sin chupar, puede ser? La amo igual porque me representa totalmente, pero cuando yo tenía 20 años», expresó sin filtro.

Cuando la noticia de la salida entre Colapinto y Suárez llegó a las redes el influencer dijo que la actriz tendría «una inclinación por los hombres casados para demostrar que es mejor que la otra». Luego, remarcó que el otro tipo de hombre que le atrae a la interprete es aquel «que es deseado por todas».

«Porque no es que está con cualquier macho. No es que cualquiera le viene bien… ¡Es Colapinto! ¡Porque todas están locas con él!», aseguró Martín.