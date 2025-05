Gabriel Anello pidió disculpas por sus insultos racistas contra Riquelme: «No me sentía bien y me extralimité»

Tras la ola de repudios por sus declaraciones racistas, el periodista deportivo Gabriel Anello pidió disculpas públicas por sus comentarios ofensivos y discriminatorios contra Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

«Negro ignorante», «verdulero» fueron algunas de las declaraciones que provocaron un inmediato repudio en redes sociales y medios de comunicación. El club Boca, a través de su abogado Walter Krieger, anunció que evalúa iniciar acciones legales por discriminación contra el periodista.

Durante su programa en Radio Mitre, Anello pidió disculpas públicas durante su programa, admitiendo que se extralimitó y se excusó en que «no se sentía bien» al momento de sus declaraciones.

«Claramente me extralimité. No es una excusa, pero no me sentía bien y me tendría que haber ido del aire«, sostuvo. A pesar de las disculpas, anticipó que continuará criticando la gestión de Riquelme al frente de Boca.

Tras los agravios, el dirigente expresó su orgullo por sus orígenes y educación, destacando que sus padres le enseñaron a tratar a todos con respeto. «Estoy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato, que soy argentino, que amo mi país. Me tocó un color de piel normal, pero no tengo ningún problema con los colorados, blancos, rubios o negros«, afirmó el dirigente xeneize .

Durante una entrevista con C5N, Román dejó en claro que la situación continuará en la Justicia. «Eso se ocupará la gente del club, los abogados», anunció y sentenció: «Yo a esta persona no la conozco, sé que es periodista y nada más».

Qué dijo Gabriel Anello contra Juan Román Riquelme

«Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes», fue el primer comentario ofensivo que lanzó el periodista y luego redobló la apuesta. «A mí no me corren con el Inadi, a los negros se los llama negros y a los marrones se los llama marrones«.

«Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevos y Riquelme, Mansilla 2668, a trompadas en la puerta, no esto de ‘te mando un abogado’, pero mandame los abogados que vos quieras. Yo no soy anti Boca, yo al que no respeto es al negro de Riquelme”.