Melody Luz confirmó su romance con Santiago del Azar, tras la separación de Alex Caniggia

Melody Luz se cansó de las críticas por haber iniciado una relación a poco tiempo de terminar su noviazgo con el padre de su hija, Alex Caniggia, y explotó en redes sociales. La bailarina compartió detalles sobre lo ocurrido durante su caótica relación y dijo “estar cansada” de guardar silencio.

Melody Luz: «Hoy voy a ser feliz»

Horas atrás, la influencer había dado una nota en Intrusos hablando sobre su reciente separación y se limitó a decir que “se terminó el amor”: “Fue una sumatoria de cosas, no voy a dar detalles, hubo diferencias que con el tiempo se notaron cada vez más”, expresó en América TV.

Tras recibir críticas en redes sociales, la modelo explotó contras los haters: “Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé”.

“Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, cerró.

Minutos después compartió una foto subida de tono de su nueva pareja Santiago del Azar, a quien conoció en el reality “Hotel de Famosos”, donde también conoció a Alex Caniggia.

“Por lo menos díganme provecho hermana”, bromeó con una foto del torso desnudo del chef.

Melody Luz sobre su separación de Alex Caniggia,

En principio, la joven sostuvo que la pareja concluyó en buenas condiciones ya que, fruto de la relación, nació Venezia Caniggia, que ya tiene un año y medio: “Lástima que llame la atención que las cosas terminen con amor y bien por una menor de edad. Estamos acostumbrados a otras cosas, pero creo que sería lo ideal”.

En este sentido, la bailarina se refirió a su pasar laboral y personal: “Estoy en la obra Del principio al fin, es una pieza que se va a presentar en el Gran Rex. Estoy llena de trabajo mientras materno y corriendo de acá para allá, pero bien”.

Respecto a los dichos del influencer sobre que se le “acabó el amor”, la artista coincidió y sostuvo que le ocurrió lo mismo: “Fue una sumatoria de cosas, no voy a dar detalles, hubo diferencias que con el tiempo se notaron cada vez más”.

“Me quedo tranquila porque todas las cosas que me pasaron, las comuniqué. Las mujeres nos comunicamos a tiempo y si después nada cambia o mejora, se toman decisiones», apuntó Melody.

“Lo que menos tengo ganas es de opinar, hablar o saber de la vida de Alex. Soy artista y hablar de él le quita valor a todo el recorrido -artístico- que tengo”, concluyó.