Ricardo Darín opinó sobre las denuncias a Hernán Casciari por Orsai: “Fue un error por parte de él”

La denuncia penal presentada contra Hernán Casciari por un grupo de socios productores de Orsai Audiovisuales generó repercusiones en el ambiente artístico. En medio de la controversia por las inversiones en la productora, Ricardo Darín analizó la situación ante las cámaras de Intrusos, de América.

Consultado sobre las acusaciones que involucran a la empresa y a varios inversores de sus proyectos, el actor marcó una diferencia clara sobre el trasfondo del conflicto. “Me parece que eso va más por el lado administrativo que artístico”, explicó al referirse al alcance de la controversia.

Darín sobre el proyecto de Casciari: «Siempre tuve la sensación de que iba a ser difícil administrar eso»

Darín reveló que nunca le ofrecieron participar en una propuesta de esas características y sostuvo que anticipaba las dificultades de un esquema colaborativo masivo. “En un momento, cuando lo escuché hace un par de años, siempre tuve la sensación de que iba a ser difícil administrar eso. Sobre todo si hay tanta gente que colabora, es difícil estar en contacto permanente con todos ellos y estar al tanto de qué es lo que ocurre”, señaló, aunque aclaró que se trataba solo de una impresión personal.

El actor ratificó que no conoce personalmente al escritor ni mantuvo un vínculo laboral con él, pero admitió su sorpresa ante la dimensión pública del caso. “Escuché o leí que él dice que no acepta que se hable de una estafa, porque no era ese para nada el propósito, cosa que me parece que sí debe ser así”, expresó. En esa línea, consideró que la problemática pudo haberse desencadenado por fallas de gestión: “Ahí debe haber ocurrido algo, problemas administrativos o se le fue de las manos”.

🗣️ RICARDO DARÍN POR LAS DENUNCIAS A CASCIARI: "ME PARECE QUE VA POR EL LADO ADMINISTRATIVO MÁS QUE ARTÍSTICO" @intrusos #Intrusos26Años https://t.co/GZ7WVeq0qx — América TV (@AmericaTV) October 20, 2026

Sin embargo, Darín fue categórico al referirse a las supuestas garantías sobre el rendimiento financiero que se habrían prometido a los inversores. “Eso fue un error por parte de él”, afirmó.

Para finalizar, enfatizó que en las industrias creativas no existen certezas previas. “En ningún proyecto de orden artístico podés dar la seguridad de que va a funcionar”, remarcó el actor, para quien el resultado final siempre depende de múltiples factores externos y de la recepción del público.