Mirtha Legrand no fue invitada a la boda de Vidal y «Quique» Sacco: esta fue su reacción

A fin de este mes, se realizará una de las bodas que aspira a ser una de las más importantes del 2023. Se trata de la unión entre Maria Eugenia Vidal y “Quique” Sacco. Un dato que llamó la atención, es que Mirtha Legrand no fue invitada al evento.

La conductora de televisión fue clave en la relación de ambos, ya que su vínculo comenzó cuando se vieron durante su programa en 2019. La exgobernadora de Buenos Aires en ese momento asistió en medio de las PASO, en tanto que el periodista asistió al poco tiempo de la muerte de su exesposa Débora Pérez Volpin.

En el programa “Intrusos” le consultaron a La Chiqui cómo tomó que no recibió la invitación para la boda que será en San Antonio de Areco.. “Me mandó un largo mensaje María Eugenia donde me dice que es un casamiento con exclusividad de familia, que más adelante me van a invitar. Y se disculpó”, le dijo Legrand a la panelista Karina Iavícoli.

Y si bien, comentó que lo respetaba, fiel a sus estilo, dejó una pícara declaración. “No estoy ofendida. Estoy llena de invitaciones”, expresó con humor.

Desde el entorno de la pareja, explicaron que será una celebración austera y más bien familiar.

Sobre su historia de amor, Vidal le contó a Juana Viale, que después de haberse visto en el programa notó que “apareció alguien para cuidarme. Es que Quique es una buena persona y es fácil de querer”.

Y acotó: “Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio”, expresó entre risas.