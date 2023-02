¡Feliz cumpleaños Mirtha Legrand! Cuántos años cumple la Diva de los Almuerzos

La Diva de los Almuerzos, Mirtha Legrand, celebra este jueves un día muy especial: cumple 96 años de vida y, según anticipó, planea festejarlo con sus amigos más cercanos tal como lo hace desde siempre.

Mirtha arrancó la jornada conversando con distintos medios de comunicación. Ya sabe que desde diversos programas llaman para saludarla, por eso abre su agenda para atender a todos los periodistas que cariñosamente la recuerdan en su día.

“Llama muchísima gente, pero nunca imaginé vivir hasta estos años. Tengo cantidad de llamadas, de Graciela Borges, mi querida amiga, y otras figuras» dio detalles la conductora sobre cómo arrancó el cumpleaños.

Según adelantó Mirtha, las celebraciones «van a ser muy agitadas» pero tiene expectativa, porque reunirá a amigos y familia. «Tengo gente a la noche. Primero a la noche familia y después amigos, seremos unas 45 personas” señaló.

Además, a los asistentes les pidió algo muy especial. “Yo pedí sin regalos pero la gente es muy cariñosa conmigo y algunos me traen. No se me ocurre cuál puede ser el mejor regalo. De todo me mandan. Estoy de muy buen humor, muy feliz, vienen mis nietos, mi hija” concluyó la Diva.

No será un cumpleaños más porque, tiempo atrás, Mirtha perdió a su otra mitad: su hermana gemela Goldie, quien falleció en mayo de 2020 a los 93 años, con quien había compartido toda su historia, según la conductora ha revelado en sus remembranzas.

¿Vuelve Mirtha Legrand a la televisión?

En plenas celebraciones, Mirtha Legrand se prepara para resolver su contrato con El Trece y volver al prime time del fin de semana. Para eso se encuentra negociando con Adrián Suar, productor ejecutivo de la firma, quien busca que esta vez el diálogo tenga mejores resultados que el año pasado.

Según se filtró, solo la Diva retornaría a pantalla para almorzar los domingos, mientras que Juanita no estaría en los planes del canal.

Mirtha tiene una fama sin procedencia. Con 36 películas, 11 obras teatrales, tres series televisivas y la conducción de dos ciclos de radio y un programa televisivo de entrevistas que lleva más de 50 años al aire, la «Chiqui» demostró ser un emblema para el país.