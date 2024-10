Muerte de Liam Payne: el conmovedor tributo de Niall Horan, el último integrante de One Direction en verlo

A más de 48 horas de la trágica muerte de Liam Payne, ex One Direction, sus cuatro compañeros de banda expresaron su tristeza ante la impactante perdida. Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik publicaron sus comunicados el día de ayer en Instagram. Niall Horan fue el último en romper el silencio y el último integrante de la banda en verlo con vida, ya que Liam estaba en el país para asistir al recital que realizó en el Movistar Arena.

Habló Niall Horan: Liam estaba en argentina para asistir a su recital

“Estoy absolutamente devastado por el fallecimiento de mi asombroso amigo, Liam. Simplemente no parece real”, comienza el mensaje de Niall Horan.

«Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Todas las risas que tuvimos a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, siguen viniendo a mi mente a través de la tristeza«, continua el cantante irlandés, recordando a su amigo.

«Pudimos vivir nuestros sueños más locos juntos y atesoraré cada momento que tuvimos para siempre. El vínculo y la amistad que teníamos no suceden a menudo en la vida», continuó el ex One Direction.

«Es desgarrador. Mi amor y mis condolencias para Geoff, Karen, Ruth, Nicola y, por supuesto, su hijo Bear. Gracias por todo, Payno. Te quiero hermano. Nialler», concluyó.

La última foto que publicaron juntos los ex 1D.

Horan había arribado a Argentina horas antes de su dar un show completamente agotado en el Movistar Arena, el pasado 2 de octubre. Las fanáticas que esperaban por Niall se sorprendieron al ver a Payne en el sector VIP, quien saludó y bailó con los asistentes al recital.

En un video compartido en Snapchat a principios de mes, Liam había mencionado que planeaba reunirse con Niall para ponerse al día. “Ha pasado un tiempo desde que Niall y yo hablamos, tenemos mucho de qué hablar”, dijo el cantante en el posteo.

Payne también visitó nuestro país en abril de este año en un contexto similar. En esa ocasión, viajó a Buenos Aires para visitar a Louis Tomlinson, otro integrante de One Direction, quien tocó en el Estadio de Vélez.