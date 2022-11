Mundial Qatar 2022: el alentador gesto de Mateo Messi en el partido de la Selección Argentina

La presencia de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 se lleva todas las miradas. No solo por los jugadores, que atraen la admiración de todo el planeta, sino también por los familiares que los acompañan en la cancha ante cada uno de los encuentros deportivos.

Obviamente, es la familia Messi la que genera aún más curiosidad. Por eso, cada vez que asisten a un partido de la Selección junto a «Lio» las cámaras los apuntan y los siguen durante el minuto a minuto, casi como un ingrediente más del colorido aliento de la hinchada.

El más histriónico de todos es Mateo Messi, hijo del capitán argentino y Antonela Rocuzzo, quien en esta ocasión con su actitud a los 7 años logró llevar confianza a la hinchada argentina, que esperaba con ansiedad el partido contra la Selección de Polonia.

La actitud despreocupada y descontracturada del segundo de los Messi se llevó todas las miradas. Enseguida, siempre tratado con cariño en redes sociales, su nombre se volvió tendencia.

Mirá lo que pasó.

Mateo Messi soy yo sabiendo que tengo un montón de cosas por hacer y no las hago para no estresarme pic.twitter.com/0E1k8ZKyI3

Mateo Messi, the biggest supporter of lionel messi is in the stand ❤️#ArgentinaPolonia pic.twitter.com/x9KnlBaqcE