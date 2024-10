Murió Liam Payne: ¿Quién es y dónde está la madre de su hijo?

La vida de Liam Payne, ex integrante de One Direction, siempre ha sido de interés público, no solo por su carrera musical, sino también por su vida personal. Uno de los aspectos más destacados es su relación con la cantante Cheryl Tweedy, madre de su único hijo, Bear Payne.

Cheryl Tweedy: La madre de Bear Payne

Cheryl Tweedy, conocida artísticamente como Cheryl, es una reconocida cantante británica que saltó a la fama con el grupo Girls Aloud. Nació el 30 de junio de 1983 en Newcastle, Reino Unido, y su carrera ha estado marcada por éxitos en la música pop, además de su participación como jueza en The X Factor, el programa donde, irónicamente, se formó One Direction.

Liam y Cheryl comenzaron su relación en 2016, y en marzo de 2017, dieron la bienvenida a su hijo, Bear Payne. A pesar de la gran diferencia de edad entre ambos (Cheryl es 10 años mayor que Liam), su relación fue muy comentada y seguida por los medios de comunicación. Sin embargo, la pareja anunció su separación en 2018, asegurando que seguirían siendo amigos por el bienestar de su hijo.

¿Dónde está ahora Cheryl?

Desde su separación de Liam Payne, Cheryl ha mantenido una vida relativamente privada, enfocándose en la crianza de Bear Payne. La artista vive actualmente en el Reino Unido, donde se encarga de cuidar a su hijo, lejos de los focos mediáticos que la acompañaron durante gran parte de su carrera.

Aunque Cheryl ha estado alejada de la música y de la televisión en los últimos años, ha dejado en claro que su prioridad es su hijo. En entrevistas anteriores, mencionó que quiere que Bear crezca lo más alejado posible del escrutinio público, algo que tanto ella como Liam acordaron tras su separación.

La relación entre Liam Payne y Cheryl tras su separación

A pesar de la ruptura, Liam Payne y Cheryl han mantenido una relación cordial, siempre buscando lo mejor para Bear. En numerosas ocasiones, Payne ha mencionado que Cheryl es una madre excelente y que mantiene contacto frecuente con su hijo, aunque él viva gran parte del tiempo viajando por su carrera musical.

Desde su muerte en Buenos Aires, la familia de Liam y sus seres queridos, incluido su hijo Bear, enfrentan una difícil situación.

