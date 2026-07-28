Elías Piccirillo pidió su excarcelación o mudar la prisión domiciliaria a la casa de su novia en Núñez

Elías Piccirillo concurrió a Comodoro Py para pedir diversas condiciones de su detención respecto a una posible excarcelación o derivar su prisión domiciliaria hasta la vivienda de su novia, Florencia Epelbaum, al barrio porteño de Núñez.

La Justicia define si Piccirillo obtiene la libertad o el traslado de su domiciliaria

Fuentes del caso confirmaron que la audiencia se desarrolló este martes a partir de las 11 en Tribunales, ante los jueces Roberto Boico y Mariano Llorens, en la que Piccirillo asistió de forma presencial junto con su equipo de abogados.

Se supo que el exmarido de Jesica Cirio fue autorizado para ausentarse del cumplimiento de la domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield y trasladarse por sus propios medios hasta la Cámara Federal.

En las próximas se conocerá la resolución, señalaron los voceros de la investigación, al tiempo que el financista aclaró que «siempre se mantuvo a derecho, colaboró para que esto avance» y expresó su «confianza» en la Justicia.

Se informó que este encuentro se llevó a cabo tras un pedido especial realizado por su defensa con el propósito de lograr obtener alguna de las condiciones, las cuales viene solicitando desde hace tiempo. Entre ellas se destacan su liberación o traslado de la domiciliaria a Núñez.

En un escrito, Piccirillo expuso que es el único de los acusados que se encuentra detenido en la causa por la organización de un operativo falso y por plantarle droga y un arma al financista Francisco Hauque, con quien tenía una deuda millonaria, según consta en el expediente.

Días atrás se conoció que solicitó que se le autorice a alquilar uno de sus inmuebles en el Complejo Residencial Yacht Nordelta para solventar gastos económicos.

En el documento se explicó que alquilar el domicilio permitirá generar ingresos que serán destinados “a la manutención de mi asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo”.

NA