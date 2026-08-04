Rechazaron el pedido de excarcelación de Elías Piccirillo y seguirá bajo prisión domiciliaria

Piccirillo había solicitado el cese de la prisión preventiva y el traslado.

La Cámara Federal de Comodoro Py rechazó este martes el pedido de excarcelación presentado por el financista Elías Piccirillo, quien continuará bajo prisión domiciliaria en la causa en la que está procesado por el presunto armado de un operativo policial falso contra un exsocio.

Según informaron fuentes judiciales a Clarín, los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah rechazaron el planteo que Piccirillo había realizado la semana pasada durante una audiencia en los tribunales de Comodoro Py.

“Siempre estuve a derecho, confío en que las cosas se aclaren. Nunca hubo un peligro de fuga”, había sostenido el financista ante los jueces.

El tribunal también rechazó el pedido para trasladar la prisión domiciliaria desde el departamento de Banfield, donde permanece con una tobillera electrónica, a la vivienda de su pareja, Florencia Epelbaum, ubicada en el barrio porteño de Núñez.

Sin embargo, los camaristas ordenaron que ese planteo vuelva a ser analizado por el juez de primera instancia, Ariel Lijo, quien deberá evaluar las condiciones socioambientales y familiares del nuevo domicilio propuesto.

“No advierto que existan razones novedosas —ni que se hubieren invocado— que aconsejen modificar su estado actual de detención”, sostuvo Boico en su resolución.

Por su parte, Farah hizo referencia al “grado de peligrosidad” que, según consideró, podría existir si Piccirillo recuperara la libertad.

La causa por el presunto operativo policial falso

Piccirillo, exesposo de la modelo y conductora Jesica Cirio, fue detenido en marzo del año pasado. La investigación sostiene que, dos meses antes, habría organizado un operativo policial ilegal contra su entonces socio Francisco Hauque con el objetivo de evitar el pago de una deuda de seis millones de dólares.

De acuerdo con la acusación, luego de una cena en el Palacio Duhau, Hauque y su pareja fueron interceptados por una brigada de la Policía Federal. En la camioneta Audi del empresario se habría colocado un kilo de cocaína y un arma.

La investigación determinó que el grupo policial habría sido contratado para concretar la detención. Dos arrepentidos aportaron información sobre el supuesto operativo, entre ellos el exoficial de la Policía Federal Carlos “Lobo” Smith, quien aseguró haber recibido US$30.000 para organizar la intervención.

En noviembre pasado, la Cámara Federal le otorgó a Piccirillo el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, el fiscal federal Franco Picardi se opuso a que recuperara la libertad al considerar que el financista habría intentado entorpecer la investigación.

Entre otros elementos, el fiscal señaló que Piccirillo habría declarado vivir en una propiedad de Nordelta que, según la investigación, alquilaba a Martín Migueles, exsocio y pareja de la conductora Wanda Nara.

También sostuvo que, durante un allanamiento realizado por Gendarmería Nacional, habría intentado escapar y ocultado su teléfono celular.

A esto se suma que permanece pendiente el análisis de un celular secuestrado hace un mes, luego de que Hauque denunciara haber recibido amenazas.

Los argumentos de la Cámara

Al confirmar la continuidad de la prisión domiciliaria, el juez Boico señaló que Piccirillo también es investigado junto a exsocios y directivos del Banco Central por presuntas irregularidades vinculadas con la compra de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández.

El magistrado consideró que esa investigación y el peritaje pendiente sobre el teléfono “refuerzan la determinación de que la restricción cautelar del imputado no puede ser de momento morigerada”.

Farah recordó que, cuando Gendarmería fue a detenerlo a Nordelta, las cámaras de seguridad registraron a Piccirillo corriendo y con un teléfono que ya no tenía en su poder cuando finalmente se presentó ante las autoridades.

Para el camarista, esos antecedentes permiten advertir un “grado de peligrosidad” ante la posibilidad de que el financista recuperara la libertad, debido a eventuales conductas de “engaño u obstrucción” que podrían afectar el avance de la investigación.

Por último, la Cámara también mantuvo bajo prisión domiciliaria a cuatro policías que participaron del presunto operativo ilegal contra Hauque.

Piccirillo y los efectivos cuentan con procesamientos confirmados. Hace algunas semanas se realizó la reconstrucción del procedimiento y todavía restan medidas de prueba antes de que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público.

Con información de Clarín.