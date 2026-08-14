Nuevos videos de la mansión de Jésica Cirio y Martín Insaurralde: qué encontraron y por qué podrían complicarlos

La causa que involucra a Jésica Cirio y Martín Insaurralde sumó nuevas imágenes que vuelven a poner bajo la lupa la propiedad de Fincas de San Vicente que compartió la expareja. El material podría resultar clave para determinar si la vivienda fue vaciada o modificada antes del allanamiento realizado el 24 de octubre de 2023, pocas semanas después de que estallara el denominado Yategate por el viaje del exfuncionario con Sofía Clerici a Marbella.

Se trata de nueve videos y dos fotografías aportados a la Justicia, que muestran diferentes sectores de la propiedad y permiten reconstruir cómo estaba equipada antes del procedimiento judicial. El objetivo será contrastar esos registros con lo que encontraron los investigadores cuando ingresaron al inmueble.

Las imágenes exponen desde vestidores y habitaciones hasta el gimnasio, el playroom y el amplio living, además de numerosos objetos que formaban parte del equipamiento de la casa.

Qué muestran los nuevos videos de la mansión de Cirio e Insaurralde

Uno de los registros recorre el vestidor utilizado por Jésica Cirio, donde se observa una importante cantidad de prendas y calzado: aparecen más de 30 pares de zapatillas y más de 20 pares de zapatos, además de un sector destinado al maquillaje y la preparación personal, conocido como glam room.

Otros videos permiten recorrer el playroom y el gimnasio. Allí aparecen una mesa de pool, juegos infantiles, dos máquinas de videojuegos tipo arcade y un flipper.

El espacio destinado al entrenamiento también estaba ampliamente equipado: se observan una cinta para correr, un equipo elíptico, seis máquinas de gimnasia y alrededor de tres docenas de pesas.

Las grabaciones permiten conocer además el living de grandes dimensiones, con una pantalla gigante, sillones y una mesa con capacidad para unas 12 personas. Uno de los detalles que llama la atención es una puerta equipada con un sistema de apertura mediante huella digital.

El recorrido continúa por un dormitorio destinado a huéspedes con baño privado y otra habitación de menores dimensiones.

Cámaras arrancadas y objetos que ya no estaban: qué investiga la Justicia

Más allá de mostrar el interior de la propiedad, la importancia judicial de las imágenes estaría en la posibilidad de comparar el estado de la mansión en diferentes momentos.

Entre los elementos bajo análisis aparecen cámaras de seguridad que habrían sido arrancadas, cajones de vestidores vaciados, griferías de los baños, una mesa de billar, máquinas de gimnasio y pesas, entre otros objetos.

La investigación busca establecer si esos bienes fueron retirados antes del procedimiento de octubre de 2023 y, en caso de comprobarse, cuándo ocurrió y quiénes intervinieron.

Por ese motivo, resulta relevante establecer también la fecha exacta en la que fueron registrados los videos y las fotografías. Los metadatos del material podrían aportar información para reconstruir esa secuencia temporal.

Los cajones del vestidor y el antecedente de los videos con dólares

Uno de los puntos que más atención concentra son los cajones de los vestidores, debido a su posible relación con las grabaciones con fajos de dólares que se conocieron meses atrás.

En junio salieron a la luz siete videos atribuidos a 2023 en los que se observa a Cirio recorriendo un vestidor en el que aparecen numerosos fajos de dólares distribuidos en cajones, bolsas, cajas y una valija. La difusión de esas imágenes provocó nuevas medidas en el expediente y llevó a la Justicia a intentar establecer dónde habían sido filmadas.

La investigación por esos videos derivó incluso en inspecciones oculares y allanamientos en distintas propiedades. En junio, un procedimiento permitió determinar que el vestidor de la casa de Nordelta que Cirio había compartido con Elías Piccirillo no coincidía con el que aparecía en las grabaciones.

Sin embargo, la localización exacta del vestidor generó distintas hipótesis durante la investigación. Una testigo sostuvo que podía corresponder a un departamento de Cirio, mientras que inspecciones posteriores detectaron diferencias entre algunos de los ambientes examinados y el que aparece en las imágenes. La Justicia continúa intentando determinar con precisión dónde fueron filmados los videos.

Una causa que volvió a cobrar impulso por los videos

El expediente investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos y tiene entre sus protagonistas a Insaurralde y Cirio. La investigación tomó estado público en 2023, luego del escándalo provocado por las imágenes del entonces jefe de Gabinete bonaerense durante un viaje en un yate por Marbella junto a Sofía Clerici.

La aparición de los videos con dólares en junio de este año volvió a darle impulso al expediente. La Justicia ordenó nuevas medidas para determinar la autenticidad de las grabaciones, identificar el lugar donde fueron realizadas y establecer el origen del dinero que aparece en ellas.

Ahora, los nuevos registros del interior de la propiedad de San Vicente suman otra pieza al expediente. El interrogante central será establecer si los objetos que aparecen en las imágenes seguían allí cuando se realizó el allanamiento de octubre de 2023 o si parte del contenido de la vivienda fue retirado previamente. en la causa es el vaciamiento de los cajones de los vestidores, ya que allí habrían estado guardados bolsos con dólares.