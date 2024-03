Nicki Nicole habló de su separación con Peso Pluma: “Sentí que fue todo bastante expuesto»

Nicki Nicole habló por primera vez tras su escandalosa separación con el cantante mexicano Peso Pluma, quien fue descubierto acompañado de otra mujer en Estados Unidos. La cantante argentina contó en una conferencia de prensa cómo se sintió en aquel momento donde todo fue «bastante expuesto».

La relación de Peso Pluma y Nicki Nicole siempre dio de qué hablar, a ambos se los veía acompañándose en eventos musicales o salidas románticas. El público se mostraba encantado con la buena relación que ambos artistas parecían mantener, sin embargo la burbuja de amor explotó en febrero cuando Nicki Nicole confirmó en redes sociales su separación.

Una separación que se vio envuelta en escándalos y esto es así porque la ruptura fue el resultado de un presunto engaño que se dio a conocer con la viralización de un video donde se podía ver al cantante mexicano, Peso Pluma, tomado de la mano con otra persona en un casino de Estados Unidos. Sin embargo mayor fue la indignación cuando Nicki confirmó luego que se había enterado de la misma forma que todos, viendo el video.

Tras este escandaloso final, la cantante rosarina habló por primera vez en una conferencia de prensa y expresó: “Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño”.

NICKI NICOLE se sincera y CUENTA, por primera vez, cómo vivió su RUPTURA con PESO PLUMA 💔 pic.twitter.com/BUhdQ0jIp5 — LOS40 (@Los40) March 19, 2024

También se refirió sobre la mediatización de su ruptura y señaló que fue difícil de sobrellevar: «Es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir ‘ah, bueno. Ahora van a hacer esto’. Como que salen a opinar y es difícil”.

Finalmente concluyó: “Entonces yo dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”.