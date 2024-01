Quisieron bajar a Peso Pluma del Festival de Viña del Mar por «apología al narcotráfico»

Falta muy poco para que se realicé el Festival de Viña del Mar, el festival musical chileno autodenominado «el festival latino más grande del mundo». Esta edición, contará con artistas de gran relevancia y popularidad como Miranda, Anitta, Peso Pluma, Alejandro Sanz, María Becerra, Manuel Turizo, entre otros.

Sin embargo, este año el Festival no se ha visto excepto de polémica: desde distintos sectores de la sociedad chilena buscan cancelar la presentación de Peso Pluma ya que consideran que su música hace apología al narcotráfico.

El escandalo cobró una gran relevancia esta semana cuando el sociólogo y analista político Alberto Mayol publicó una columna en el medio BioBioChile titulada: «Peso Pluma en Viña: A veces hay que escuchar la voz del narco.»

«No se olvide, el 1 de marzo, en las pantallas del canal del Estado, escucharemos la voz del narco. Será para que nos acostumbremos, supongo. Pero claro, nadie se quiere meter contra Peso Pluma porque es famoso, porque sacarlo del festival puede ser contrario a la lógica electoral, porque se puede perder el voto joven.» comienza el escrito del sociólogo.

“No es que el artista haga narraciones objetivas de la vida cotidiana mexicana, contando entre otras historias alguna historia narco. No es eso. En las canciones se elogia épicamente la vida narco” describió Mayol.

Incluso, desde algunos sectores del gobierno se ha criticado al cantante mexicano «El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda” dijo la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá.

La respuesta de la comisión organizadora del Festival de Viña del Mar

En un comunicado publicado en las redes la comisión organizadora del Festival de Viña del Mar, integrada por la municipalidad de dicha ciudad y los canales TVN y canal 13, informó que el cantante de Jalisco sí se presentará en la fecha prevista.

«Tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización del Festival Internacional de Viña del Mar afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación. El Festival Latino más grande del mundo, celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario. La música es universal y describe diferentes realidades» comienza la publicación.

Luego, destacan algunos de los logros más importantes del joven artista. “Medios internacionales como Time a través de TIME 100 Next 2023, destacó a Peso Pluma como un fenómeno musical que trasciende fronteras, fusionando géneros y llevando la riqueza de la música mexicana regional a audiencias globales. Además, Forbes lo reconoció como uno de sus ‘líderes jóvenes’ en la lista anual ’30 under 30”. lee el comunicado.

“Viña del Mar también reconoce el fenómeno de los nuevos géneros musicales y espera un exitoso cierre de seis noches donde la música y el talento de los diferentes artistas seguirán siendo el pilar del festival latino más grande del mundo”. concluyó la comisión.

Por su parte, el sociólogo Alberto Mayol, reaccionó negativamente ante la noticia. «Nos ha derrotado el narcotráfico con los recursos que tiene: la violencia y el dinero. Y nos ha ganado con la ayuda del Estado, con sus recursos y autoridades, promocionando el narco con recursos públicos.» dijo en su cuenta de X(Twitter).