Nicole Neumann respondió si almorzaría con Mica Viciconte: «Si me lo piden mis hijas …»

Se sabe de las diferencias y tensión entre Nicole Neumann y Mica Viciconte hace años y en una entrevista con el ciclo Intrusos, América Tv, la madre de Cruz habló si aceptaría participar una comida familiar con la actual pareja de su ex, Fabián Cubero.

Primero, Nicole se refirió a por qué no llegó a tiempo a la foto de portada de revista Caras con muchas figuras del espectáculo y reconoció: «Mala mía, llegué tarde, no me estreso, hago lo que puedo, estoy con taiming bebé».

Qué dijo Nicole Neumann ante un posible almuerzo familiar con Mica Viciconte

La mujer de Manuel Urcera fue consultada sobre unas declaraciones de Viciconte, que manifestó que ni siquiera tendría ganas de juntarse con ella en reunión familiar, a lo que Nicole respondió tajante: «No tengo ni idea. Me importa cero, no me interesa escuchar ni leer nada».

Luego, antes de retirarse, la mamá de Cruz Urcera dejó en claro cuál sería el único motivo por el que aceptaría una reunión familiar y compartir la misma mesa con Viciconte.

«Un almuerzo familiar no tendría problemas si me lo piden mis hijas (Indiana, Allegra y Sienna). Toda la gente que sabe quién soy, me ama y eso es lo único que me importa», se sinceró Nicole Neumann.

Indiana Cubero y la suegra de Nicole Neumann unidas por el bautismo de Cruz Urcera

A raíz de lo que fue todo este festejo, aparecieron algunos detalles un poco desconocidos y que no trascendieron: uno de ellos tiene que ver con la hija mayor de la modelo, Indiana Cubero, quien apareció en diferentes fotos y videos junto a su familia.

Indiana Cubero demostró con este nuevo acercamiento que todo está en paz y las rispideces que en algún momento tuvo con Nicole Neumann quedaron en el pasado. Pero también con el actual esposo de su mamá, Manu Urcera.