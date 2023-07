«No es leucemia»: Chiche Gelblung dio un nuevo diagnóstico de Wanda Nara

Jorge Lanata fue duramente criticado por haber revelado que Wanda Nara padece leucemia. Muchos famosos salieron a solidarizarse con la conductora de MasterChef, ante la información difundida por el periodista conductor de PPT.

Dado el diagnóstico quien salió a desmentir a Lanata fue Chiche Gelblung, quien señaló que Wanda sufre otra enfermedad.

«No es leucemia sino mieloma«, dijo Chiche, criticando además a las fuentes consultadas por Lanata. «Wanda no se habla con casi nadie de su familia. No se habla con el padre, entiendo que ahora habla poco con la madre, que la madre ni habla con los periodistas y con la que habla todo es con Zaira, que ni siquiera está en la Argentina», señaló Chiche en su programa radial.

«La información que tengo yo es que tiene mieloma, que es como otro nombre del cáncer. Es un mieloma indolente, o se que ella no tiene síntomas, salvo esa subida de plaquetas terrible y que eso fue el síntoma que disparó todos los exámenes», confirmó Chiche.

Wanda Nara dijo que espera más resultados clínicos

Wanda Nara confirmó, días atrás y a través de sus redes sociales, que está en su casa a la espera de más estudios clínicos sobre su estado de salud, y que los mantendrá en su «intimidad, sobre todo para «resguardar» a sus hijos.

A su vez, la conductora de MasterChef de 36 años negó versiones periodísticas sobre posibles enfermedades, haciendo hincapié en que todavía no hay nada certero y que todo lo mantendrá en la intimidad de su familia.