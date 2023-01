Noemí Alan descubrió que su novio le fue infiel con la hermana de Thiago de Gran Hermano

Noemí Alan se encuentra devastada. Es que su pareja, el cantante uruguayo Martín Lema, le fue infiel con Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano. Según trascendió en los medios de comunicación, la actriz los habría encontrado en un cuarto de hotel.

“Lema y Camila estaban disfrutando de una velada cuando Noemí los agarró desnudos, teniendo intimidad”, relató el periodista Juan Etchegoyen. La información fue filtrada por el personal del Hotel Dazzler de San Martín, donde ocurrieron los hechos.

La propia pareja de Alan fue la que confirmó la noticia horas más tarde. “La verdad no sé cómo te enteraste de todo esto, pero la verdad estoy mal porque no lo puedo creer todo lo que pasó. Me mandé la mayor cagada de mi vida”, declaró Lema al cronista que dio la primicia.

Luego, dio más detalles sobre el contexto del encuentro, y cómo el videoclip que estaban grabando para su nuevo tema terminó desembocando en el polémico episodio: “En el videoclip había mucho alcohol, beso va y beso viene, y terminamos de esa manera. Hablé con Camila para hacer un videoclip de mi tema y quiso participar con sus hermanas, terminó pasando lamentablemente esto y para mí es un bajón”.

Etchegoyen luego le preguntó sobre Alan y cómo llevan su relación tras el escándalo. “Noemí no quiere hablar conmigo y me bloqueó”, lanzó y agregó: “Todo esto me desmoronó y me hizo pelota”.

Finalmente, Lema reflexionó sobre su vínculo con la actriz y cerró: “Estaba y estoy enamorado de ella, sigo enganchado, me encantaría borrar ese hecho, pero no quiero hablar más, quiero seguir con mi vida normal y olvidarme de este hecho, no quiero perder esta amistad con ella”.

Noemí Alan llevaba medio año de relación con el uruguayo, quien anteriormente había tenido otras historias de amor con Silvia Süller y Alejandra Pradón. El romance marchaba tan bien que, en septiembre del 2022, el joven aprovechó para proponerle casamiento a la exvedette en plena entrevista.

El videoclip que inició el romance

El sábado Lema lanzó “Mareado” su último tema y videoclip donde participan varios famosos. Allí se puede ver al artista bailando, cantando, bebiendo y besándose con distintas mujeres, entre ellas, Camila.

En la grabación también aparecen Horacio Cirio, papá de Jésica Cirio, «La Chabona» y a las hermanas de Thiago.

Foto captura de pantalla