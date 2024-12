Nominación en Gran Hermano: a qué hora y cómo ver la gala en vivo

Gran Hermano tuvo su primera eliminación, y luego de que Delfina abandonara la casa, este miércoles sigue el juego con una nueva gala de nominación. Como siempre, el programa conducido por Santiago del Moro comenzará a las 22.15 horas y se podrá ver en vivo por Telefe.

La placa ya tiene a dos nominados porque uno de los beneficios del liderazgo era poder fulminar a dos compañeros. Y las “víctimas” de Sopa fueron Renato y Martina. Sin embargo, este miércoles continúa el juego, ya que los participantes deberán ingresar al confesionario para nominar.

Cómo ver en vivo Gran Hermano

Gran Hermano podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO, que a su vez tendrá imágenes de la casa las 24 horas. También se puede seguir en MiTelefe.

La casa en vivo las 24 horas a través de DGO, la plataforma de TV en vivo y streaming de DIRECTV.

Las galas completas estarán disponibles en Pluto TV.

Los mejores momentos y contenidos editoriales estarán disponibles en mitelefe.com.

Una cobertura por streaming, en Twitch, YouTube y RRSS, estará disponible a través de Streams Telefe.

Desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Mi Telefe, Movistar TV, Flow, Telecentro Play, Movistar y DirecTV Go.

Laura Ubfal le dijo de todo a la primera eliminada de Gran Hermano

Delfina de Lellis fue la primera eliminada de Gran Hermano, luego de que el público notara comentarios repudiables contra Luciana Martínez, la participante trans, que aún no quiso hablar con sus compañeros sobre su sexualidad.

Este martes, la modelo se presentó en la gala de Debate y se sometió a las preguntas del panel de Santiago Del Moro. En ese contexto, Laura Ubfal, una de las panelistas más polémicas de la edición pasada, apuntó contra los dichos de Delfina, quien abandonó el reality con el 58,9 por ciento de los votos.

«Entraste diciendo que ‘las modelos no somos tontas’ y mostraste que sos re tonta porque no conocés Gran Hermano. Te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying y queriendo ser una villana para la que no te da la altura. Entonces, por qué hiciste eso. ¿No conocías el juego?», dijo la periodista.

Con información de NA