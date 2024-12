Gran Hermano: por ser líder, Sofía fulminó y dejó sin gala de nominación a estos participantes 

La Casa de Gran Hermano tomó temperatura este martes luego las medidas que tuvo que aplicar la líder de la casa con cuatro participantes. En su rol de líder, Sofía Buscio, tuvo que fulminar a dos participantes y dejar a otros dos sin gala de nominación.

Luego de ganar la prueba, Sopa se enteró por Santiago del Moro que debía elegir dos jugadores para que no puedan nominar, como también debió elegir dos jugadores para que integren la placa de la próxima gala de eliminación.

A quién mandó a placa y a quién dejó sin nominar la líder de Gran Hermano

La líder de la segunda semana de Gran Hermano decidió que Renato Rossini, el participante peruano, y Martina Pereyra, queden fulminados, es decir, que integrarán la placa de la próxima gala de eliminación. «Por afinidad, entiendo que hay algunas personas más fuertes dentro de la casa, y se que no se van a ir», detalló Sofía.

Martina Pereyra.

Renato Rossini.

Así también, nombró a Giuliano Vaschetto y Ulises Apóstolo como los jugadores sin chances de nominar. “Necesitan un poco más de tiempo” detalló Sofía.

“Es algo que veíamos venir, no pasa nada por lo pronto”, afirmó Ulises cuando le consultaron sensaciones de no poder jugar.

Cabe aclarar que los participantes fulminados, que estarán en la placa de esta semana, pueden nominar, algo que no podrán hacer Giuliano y Ulises.

El escándalo fuera de la casa de Gran Hermano tras la eliminación de Delfina

La eliminada Delfina De Lellis no quiso hablar con el conductor. “Se bajó del auto, pero tuvo una especie de… dijo que no está en situación de hablar. Siente que está superada por la situación y muy angustiada. Esperemos que pueda hablar mañana. Es la primera vez que nos pasa algo así”, contó Santiago Del Moro. “Ella eligió no hablar y se la respeta”, agregó.

La participante habría sufrido un ataque de ansiedad, pero el mayor problema lo provocaron sus familiares y amigos que fueron a alentarla a la tribuna. Ángel de Brito reveló que se enojaron con varias personas, entre ellos con el notero de LAM: «No quisieron dar nota» porque consideraron que «se habló mal de ella en LAM para que se vaya».