Despedida del papa Francisco: más de 20 mil visitas el miércoles, en el primer día del velatorio

En un texto inédito que se publicará este jueves, tres días después de su fallecimiento, el Papa Francisco reflexiona sobre la muerte y la vejez: «La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo. Es un nuevo inicio». Se trata del prólogo del libro En espera de un nuevo comienzo. Reflexiones sobre la vejez, del cardenal Angelo Scola.

El mensaje, fechado el 7 de febrero, adquiere un sentido profético:

«!La vida eterna, que quienes aman ya experimentan en la tierra, es el comienzo de algo que no terminará».

Sobre la vejez escribió:

«Decir viejo no significa ser desechado… significa experiencia, sabiduría, discernimiento, escucha… ¡valores que necesitamos desesperadamente!».

Francisco, que falleció a los 88 años, cerró su última reflexión diciendo:

«Incluso la vejez se convierte en una edad de vida si acogemos con gratitud el tiempo en que disminuyen las fuerzas».