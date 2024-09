Pampita habló de su separación y desmintió el comunicado de Roberto García Moritán.

Roberto García Moritán confirmó su separación con Carolina «Pampita» Ardohain en donde aseguró que el vínculo se había terminado «hace un tiempo». La modelo rompió el silencio para desmentir esto. Mirá.

Tras sostener durante días que no estaba separado, Roberto García Moritán lanzó un comunicado confirmando que ya no está más en pareja con la modelo Carolina «Pampita» Ardohain. Sin embargo, la modelo lo desmintió.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió Pampita.

En el comunicado que compartió Roberto García Moritán este sábado aseguró que «hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa. Pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”.

En este sentido, frente a los rumores que circulan actualmente y en medio de un escándalo por los bienes en común, Moritán remarcó: “Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores. Por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto”.

García Moritán sobre la denuncia por corrupción: «Estas acusaciones son totalmente infundadas»

Además, el funcionario se refirió en su comunicado a la denuncia en su contra por malversación de fondos y lavado de activos.

«Seguiré poniendo mi foco y esfuerzo en mi labor como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, con la misma transparencia y dedicación con la que he trabajado desde el año 2023. Mi compromiso es con la gestión pública y con el desarrollo económico de nuestra ciudad, y continuaré cumpliendo con responsabilidad cada una de mis funciones», escribió.

Luego, en un segundo posteo, manifestó: «Ayer he sido notificado sobre una denuncia penal presentada en mi contra por supuesta evasión y malversación de caudales públicos. Quiero ser claro: estas acusaciones son totalmente infundadas y carecen de cualquier sustento en la realidad«.