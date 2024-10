Pampita se va a Chile tras su separación de Roberto García Moritán: los detalles

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán dieron el final definitivo a su relación cuando el viernes pasado el empresario se mudó de la casa que compartían en Barrio Parque. Tras los rumores de un posible allanamiento a la vivienda, la modelo abandonó el país junto a su hija.

Pampita se separa de García Moritán mientras la Justicia investiga al ministro por presunta corrupción

Tras numerosos rumores de infidelidad, Pampita decidió cortar todo tipo de relación el pasado 20 de septiembre, pero durante la investigación de periodistas al matrimonio de la modelo, saltaron algunas irregularidades que complicarían al ministro.

Según trascendió, García Moritan, actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, “habría nombrado 384 personas en seis meses con sueldos de más de 1.000.000 de pesos, sin ser estos imprescindibles y con la debida correspondencia de tareas en dicho ministerio”, además de presentar presuntas denuncias en su Fundación.

Por esta razón y la gravedad de las denuncias, los bienes del marido de Pampita serían investigados por Justicia para esclarecer los hechos. En la noche de ayer, los medios se plantaron en la casa que Ardohain y Moritán comparten esperando un allanamiento. Mientras tanto, la modelo se encontraba preparando las valijas para irse del país junto a su hija.

El verdadero motivo del viaje de Pampita a Chile

El verdadero motivo de su viaje es por cuestiones laborales, ya que Pampita tenía un viaje pactado a Chile para realizar una filmación. Una vez finalizada, la conductora partirá para Tailandia y México para seguir con sus compromisos laborales con la reconocida cadena de resort con la que trabaja.

Guido Kaczka reveló como ve a Pampita

Ángel de Brito habló con Guido desde su programa LAM y le hizo preguntas sobre Pampita, a lo que el conductor respondió: “Uno se imagina que la debe estar pasando difícil”, comenzó diciendo el conductor sobre lo que está atravesando su compañera.

“A ella siempre se la ve espléndida. Laburando es una máquina, es impresionante. Las cosas, por lo menos en el vínculo que tengo yo de trabajo no aparecen del todo. Primero porque no hay ese tipo de preguntas en el programa”, sostuvo Kaczka sobre si la jurado le contó cómo estaba atravesando esta situación en medio de las especulaciones.

Guido contó que sí tuvieron un ida y vuelta antes de empezar a grabar y contó cómo fue esa charla: “Cruzamos mínimamente unas palabras porque le agradecí que vino, le dije ‘ché, que bueno que viniste’ y me dijo ‘si, me encanta’. Siempre hablamos muy bien y con respecto a su situación me contestó: ‘si, la estoy pasando’».

Con información de Noticias Argentinas e Infobae