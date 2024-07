Por qué Andrés Nara continúa detenido y qué dice la denuncia de Alicia Barbasola

El padre de Wanda y Zaira Nara, Andrés Nara, fue detenido por la Policía acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo mediante violencia de género. En las últimas horas, su mujer, Alicia Barbasola prestó declaración y ese fue el motivo por el cual decidieron dejarlo detenido en una comisaría de Tigre.

En el informe que realizó la Policía tras la declaración de Barbasola dijeron que Nara «agredió físicamente a la mujer, empujándola, arrojándola al piso y colocando su pierna sobre ella con el fin de reducirla. ‘¿Querés que te destroce la cabeza?’», le habría dicho, según detallaron en el programa DDM.

Andrés Nara continúa detenido: la declaración de Alicia Barbasola

En su declaración, Alicia Barbasola, pareja de Andrés Nara, contó que se encerró en su auto para llamar al 911, pero se hizo pasar por una vecina. Entró a la casa y Andrés le pidió perdón. Ella trató de frenar todo pero la policía la vio golpeada.

“Fue una discusión que se fue de tema. Viví una relación violenta con mi pareja anterior que fue mucho peor. Yo también tenía reacciones malas. Aprendí a reaccionar así como mecanismo de defensa y él me ayudó a cambiar. Tenemos mucha presión de afuera por ser públicos”, habría declarado Alicia.

“Capaz es mi culpa porque hay ciertas cosas que me molestan y yo se las planteo. Tuvimos una discusión por Cari Nara (la ex de Andrés) y me empujó, yo también lo empujé. Ya estábamos reconciliados, pero un vecino llamó a la policía y nos trajeron a los dos. Yo no quiero que él esté ahí, ahora siento culpa”, trató de justificarlo la mujer de Nara, quien incluso se ocupó de contratar un abogado para sacarlo de prisión.

A la exvedette la vio un médico legista y comprobó que tenía varios golpes, como un hematoma en el rostro. El abogado de Andrés Nara, Gonzalo Fuenzalida, dijo que tiene que salir de presión porque fue solo una discusión de pareja y hubo un mal procedimiento policial.

Con información de NA