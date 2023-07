«Yo tengo un problema con Mauro»: Andrés Nara, padre de Wanda, contó por qué está peleado con el jugador

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi viajaban a Turquía, Andrés Nara reapareció en los medios y dio detalles de su nula relación con el actual jugador de Galatasaray.

Andrés Nara visitó Nosotros a la Mañana, el programa de El Trece, junto a su pareja Alicia Barbasola. Dejó declaraciones realmente explosivas y hasta deslizó que Wanda podría haber inventado su enfermedad.

El padre de Wanda también reveló el origen de su pelea y la nula relación que tiene con Mauro Icardi desde hace 8 años. En ese contexto lo acusó de ser el responsable del distanciamiento que tiene con su hija.

“En algunas cosas soy moderno, pero hay otras que no acepto. Y para mí esta cosa del hombre que se mete con la mujer de un amigo, no va”, disparó al inicio Andrés Nara.

Tiempo después relató el episodio que lo mantiene enfrentado con Mauro Icardi: “Uno de los chicos le dijo ‘papá’. Yo estaba ahí y le dije que el padre era Maxi, a él no le gustó, me lo dijo, a mi tampoco me gustó lo que me dijo, también se lo hice saber, y nunca más”.

“Yo tengo un problema con Mauro. Tengo mala relación. Bueno, no sé si decir mala porque no tengo relación con él directamente”, reconoció Andrés Nara, sin embargo admitió: «Como padre, la verdad es que es excelente, con los chicos siempre estuvo».

Conmovedor recibimiento a Wanda Nara en Turquía

Luego de finalizar las grabaciones de MasterChef Argentina, Wanda Nara se fue del país con destino a Turquía, acompañada de su pareja Mauro Icardi, quien debe reincorporarse al Galatasaray, y cuatro de sus hijos.

Allí, la conductora fue recibida por una verdadera multitud, en su mayoría compuesta por simpatizantes del club turco, entre la que se vieron carteles de apoyo y cariño, en el contexto de la preocupación por su estado de salud.

«Mejorate pronto, Wanda«, decía uno de las cartulinas en el idioma local, además de otro pasacalle, que en italiano, rezaba un mensaje similar.