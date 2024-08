Por qué no hay que colocar una silla en el dormitorio: la razón más sorprendente

Para que la energía positiva fluya por los ambientes hay ciertos trucos que hay que tener en cuenta, por lo general se suele tener alguna silla en el dormitorio con el fin de colocar algunas prendas. Sin embargo, una experta en decoración explica cuál es la razón por la que este objeto no debe estar en el lugar de descanso.

¿Por qué no hay que poner una silla en el dormitorio?

La experta Vanesa Travieso explicó a Terra, que colocar una silla en el dormitorio es contraproducente, ya que pocas veces se utiliza este objeto para darle la finalidad que tiene.

En la mayoría de los casos, la silla sirve para acumular ropa para tenerla a mano y a la vista, aunque no la vuelvas a utilizar. De esta manera, la silla es el elemento perfecto para acumular ropa, bolsos, cinturones y muchas cosas más, pero no cumple con la función que tiene.

Ante esto, la experta aconseja dos opciones para mantener el orden del dormitorio y mejorar el descanso nocturno.

1- Comprometerse con el orden

Esta opción requiere del compromiso de la persona para mantener el orden, evitando acumular prendas o accesorios en la silla en forma de montaña. Lo ideal es que si tienes ropa sucia la coloques en un cesto o en la lavadora, de contrario, debes guardarla y sacarla de la vista de las demás personas. Además, si no utilizas la silla para descansar lo ideal es que no esté en la habitación, ya que por la noche este objeto atrae energías negativas.

2- Sacar la silla del dormitorio

Lo recomendable es directamente sacarla del dormitorio. De esta manera, habrá más espacio en la habitación y mejor energía a la hora de descansar. Por más que ordenes no debes dejar la silla vacía en tu dormitorio, ya que según el Feng Shui, este objeto llama la presencia de malas vibras en el lugar.

¿Qué significa energéticamente una silla para el Feng Shui?

Cuando hay una silla en un sitio, energéticamente nos está llamando a sentarnos. Es por eso que es importante tenerlas en casa para que los miembros del hogar y los invitados se sientan bien recibidos. Su material es importante porque si no son cómodas, quien se siente ahí no estará feliz y su energía pasará de positiva a negativa.

Según el Feng Shui: los motivos por los que no hay que tener una silla VACÍA en el dormitorio

Según el Feng Shui, una silla vacía invita a sentarse y en la noche, cuando todos descansan, es un llamado a que las energías negativas tomen asiento ahí.

Es decir, que se está llamando a las vibras malas a que tomen un lugar en la habitación en el momento en que más bajas están tus defensas energéticas.

Lo que si se puede hacer es, dejar la silla afuera del dormitorio o bien, colocar un almohadón por las noches y cuando no se use. De esa manera se estará enviando un mensaje de que la silla está ocupada y no hay sitio disponible para nadie.